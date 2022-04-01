古洞粉嶺農地標準補價每呎約5000元 地建會梁志堅：可加快發展進度 學者：補價進取

明報記者 甘潔瑩

發展局發言人表示，容許擬建新發展區內的土地業權人申請契約修訂，有助善用市場參與以加快落實新發展區計劃。今次公布提供標準金額補地價選項，是希望透過預先公布的標準金額，為補地價提供確定性，從而促成更多契約修訂申請及早完成。在新界東北發展區擁有不少農地的恒地（0012）表示，歡迎政府簡化批地程序，加快房屋供應措施，並將會小心研究。

發展局冀標準金額為補價提供確定性

據發展局最新文件顯示，古洞北新發展區農地每呎原有價值（Before value）為約372元，而改發展限制後，若作非住宅用途，土地價值（After value）則每呎樓面地價約3,252元，如作住宅用途，則為每呎樓面地價5,574元；粉嶺北新發展區農地每呎原有價值亦同為約372元，而改發展限制後土地價值則較低，如發展非住宅，每呎樓面地價約2787元，而若發展住宅，每呎樓面地價約5110元。

恒地歡迎簡化批地 並小心研究

按標準金額徵收的地價將會是契約修訂之後與之前的土地價值的差額，並減去相等於興建政府設施或工程的工程費用的可扣減款項 。另其他新發展區如洪水橋/廈村新發展局的金額及細節，將於有關新發展區公布契約修訂申請詳情時公布。

學者指地價被搶高

發展商未必採納標準補價

值得留意，地政總署今年2月曾指，上述新發展區收到13宗相關換地申請，當中有6宗已獲接納（見圖），即意味這6宗個案可透過標準地價完成補地價。有關條款須在明年6月30日完成，若申請未能於訂明期限前完成處理，政府會開展收地程序。

資料顯示，古洞北發展內早年曾有一幅農地完成補地價，屬恒地持有、位於石仔嶺安老院旁古洞地皮，補地價約12.35億元，可建樓面33.9萬方呎，每方呎樓面補價3643元，屬新界東北新發展區首宗完成補地價個案。此外，古洞一帶近年先後出售3幅住宅官地，其中永泰地產（0369）去年6月以逾26億元中標粉嶺粉錦公路住宅地，每呎樓面地價約9209元，創區內地價新高。港大房地產及建設系客座副教授張聖典表示，有關標準補價較進取，相信與近年區內地皮被發展商搶購，導致區內地價被搶高有關，除非發展商爭取加快發展，不然的話，發展仍具投資風險，或未必考慮採納標準補價。

[香港地產]