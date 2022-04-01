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九龍城3年逾1.3萬伙落成 冠絕各區

【明報專訊】政府近年在啟德一帶推出多幅住宅地，差餉物業估價署的《香港物業報告2022》預計，2022和2023年住宅落成量分別為22,850個和21,850個，前者料創2004年後新高，其中2020至2022年九龍城區（即包括啟德）將合共有超過1.3萬個單位落成，為各區之冠。

該報告指出，2021年私人住宅落成量14,390個單位，較2020年低31%，按地區計，西貢（包括將軍澳）有4207伙（約29%）佔最多，其次為九龍城，去年落成量達3622伙，佔整體約25%。

今年整體落成量22850伙 18年新高

另外，2022年預計沙田區有4294個單位落成，佔整體近19%，其次為九龍城區，料有3183伙落成，佔整體近14%。至2023年九龍城區就預計有6533個單位落成，佔市場近30%。若綜合上述數字，九龍城2021至2023年預計有約13,338個單位落成，為各區之冠。

私宅空置率回落至4.1%

另該報告又指出，去年整體私人住宅入住量為14,110伙，較2020年的12,550伙增加12%，令空置率由2020年的4.3%回落至4.1%（2019年為3.7%）。其中面積1076方呎以下中小型單位，空置率由2020年的4%跌至3.8%（2019年為3.3%）。但1076方呎以上大型單位，空置率由2020年的7.3%，升至2021年的7.5%（2019年為8.1%）。

[香港地產]

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