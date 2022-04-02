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冠德苑首宗二手 銀主盤2年升五成 凱樂苑未補價825萬破頂 業主3年勁賺九成

【明報專訊】隨着十大屋苑上月二手成交量創8個月新高後，近年入伙的新居屋，在疫下更錄兩宗矚目二手未補價成交。2019年房委會開售時已被市場譽為新居屋樓王屋苑的何文田冠德苑，首錄未補價二手成交，一個「零裝修」銀主盤新近以609.5萬元未補價易手，單位約2年多帳面升值近200萬元或約五成。另外，2018年開售的另一市區居屋屋苑長沙灣凱樂苑，有3房戶以825萬元未補價售出，於疫市下創屋苑未補價二手新高，原業主持貨約3年勁賺約九成。

明報記者 容婌維

冠德苑為同期開售的6個居屋屋苑中，首個錄得未補價二手居屋成交。香港置業高級營業經理鄭桂鈺表示，冠德苑B座高層9室，實用468方呎，3月中淪為銀主盤，最新以609.5萬元未補價沽出、實呎13,023元。原業主2019年12月409.88萬元向房委會未補價購入，單位逾2年帳面升值199.62萬元或約49%。

據代理提供相片可見，單位屬於「清水房」狀態，望開揚市景。據悉，單位曾進行裝修，惟中途終止，或因財務問題淪為銀主盤。冠德苑2019年以現樓形式發售，定價為市價的五九折。資料顯示，單位原業主當年以九成按揭入市，首期只需約41萬元。值得留意，冠德苑屬2019年及以後發售的新居屋，業主於簽訂買賣合約除第3年起才可於未補價市場自行買賣外，新修訂轉讓限制為，簽訂買賣合約10年後才可於自由市場進行買賣。同期發售的另外5個居屋屋苑，包括長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，至今只有冠德苑錄得上述唯一一宗未補價二手成交，故是次成交具指標性。

凱樂苑原業主首期僅52萬入市

至於另一市區居屋屋苑長沙灣凱樂苑，更錄屋苑未補價二手破頂成交。市場消息稱，凱樂苑D座低層04室，實用631方呎，3房1套間隔，以825萬元未補價易手，創屋苑未補價二手成交價新高，實呎13,074元。原業主2019年3月以435.55萬元購入，持貨滿3年即轉手，帳面獲利389.45萬元，單位期內升值近九成。資料顯示，原業主當年以高成數按揭入市，向銀行承造88％按揭，即首期只需約52萬元。

東堤灣畔實呎1.5萬 屋苑今年最高

此外，部分私人屋苑錄得今年新高價成交。中原地產分行高級分行經理黎景南表示，東涌東堤灣畔3座高層A室，實用544方呎，2房間隔，叫價880萬元，放盤5個月，最終以840萬元沽出，實呎15,441元，呎價暫屬屋苑今年新高。原業主1999年1月265萬元買入，持貨約23年，帳面獲利575萬元或約2.2倍。

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