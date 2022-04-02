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周浩鼎近600萬購珀麗灣2房供母親居住

【明報專訊】早前疫情嚴重，拖累樓價下跌，部分買家趁樓價回調入市。其中立法會議員兼民建聯副主席周浩鼎（圖），上月就以598萬元購入馬灣珀麗灣2房單位供母親居住，並謂疫情過後，香港得到國家支持，經濟必能恢復。

資料顯示，珀麗灣5期30座高層A室，實用面積507方呎，2房間隔，上月以598萬元售出，實呎11,795元，據悉，單位原叫價650萬元，累減52萬元。登記買家為周浩鼎，只需付樓價3%印花稅，即以首置名義入市。周浩鼎回覆本報查詢時稱，今次購入的珀麗灣單位，稍後將會供母親入住，並稱她鍾情區內環境。他又稱，自己對香港充滿信心，目前樓市有所回落，但疫情過後，香港得到國家支持，經濟必能恢復。原業主2006年以約226萬元購入，持貨約16年，帳面獲利372萬元或1.6倍。

換樓客8550萬購懿峯5房戶

另美聯高級區域營業董事黎偉強表示，踏入4月份，西半山即錄得大額成交，懿峯高層A室，實用面積1732方呎，為市場上罕有5房雙套連工人套房間隔單位，享維港海景，獲換樓客以8550萬元承接，實呎49,365元。原業主2012年以約7160萬元購入，持貨約10年，帳面獲利1390萬元，賺幅約19%。

雖然二手交投大增，但市場仍不乏蝕讓個案。資料顯示，元朗唐人新村柏巒單號屋，實用面積3483方呎，5房5套間隔，連1320方呎花園及719方呎天台，上月以3850萬元易手，實呎11,054元。原業主2017年底以4355萬元一手購入，持貨4年多，帳面蝕約505萬元或逾11%。

柏巒洋房3850萬沽 4年多帳蝕逾500萬

此外，中原地產分區營業經理杜文俊表示，沙田中心D座低層D室，實用面積301方呎，2房間隔，以約515萬元易手、實呎17,110元，較市價低約3％。原業主2018年7月以572萬元購入，持貨約4年，帳蝕57或近一成；若連使費計，料實蝕85萬元或近15％離場。

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