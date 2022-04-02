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CCL首季跌3.9% 近抵消去年全年升幅

【明報專訊】今年首季樓市備受疫情拖累，最新公布的中原城市領先指數CCL報177.34點，雖然按周跌幅稍為收窄至0.77%（上周按周跌幅為1.12%），但指數仍為去年2月後、逾一年來新低，而該指數首季累跌3.9%，幾乎抵消去年全年約4.7%升幅。

四大指數齊跌 大單位見49周新低

除CCL外，本周四大指數齊跌， CCL Mass報179.11點，為去年2月後新低，按周跌0.87%；CCL（中小型單位）報177.13點，同為去年2月後新低，按周跌0.89%；豪宅方面，CCL（大型單位）報178.46點，見去年4月後的49周新低，按周跌0.15%。

按周跌幅收窄 黃良昇料樓價快見底

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL按周跌幅收窄，相信是受惠於放寬按保政策、及疫情稍趨緩和，令二手成交量回升，料樓價跌幅將逐步收窄，相信樓價快將見底，但CCL目標仍下試176點低位。

另外，2022年首季CCL累跌3.90%；CCL Mass跌3.84%；CCL（中小型單位）跌3.83%；CCL（大型單位）跌4.27%。

持牌代理人數連升9個月後首跌

此外，據地產代理監管局資料顯示，截至上月底，持牌代理人數共42,016人，連升9個月後首度回落，較今年2月歷史高位42,408人減少392人或0.9%，若以上月整體物業註冊量約3815宗計，即上月平均每約11名地產代理爭一張單。

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