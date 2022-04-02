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尚璟3房巨宅撻大訂 買家遭殺訂1330萬

【明報專訊】新一波疫情稍見紓緩，新盤市場既有個別買家撻大訂或取消交易離場，亦不乏入市個案；崇傑地產持有的港島西半山寶珊道尚璟，據成交紀錄冊顯示，去年底以1.33億元售出的16樓實用2206方呎B室，買家新近撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約1330萬元。

上述尚璟單位屬3房連書房間隔，實用面積2206方呎，連1個車位於去年12月以1.33億元售出、實呎6萬元。翻查資料，市場對上一宗矚目豪宅撻訂，為山項MOUNT NICHOLSON第16號屋，相關買家撻訂，料遭沒收5%訂金涉約3609萬元。

另新世界（0017）大圍站柏傲莊III，新錄3宗買家「棄船」個案，有關單位去年成交價1086萬至2414.1萬元、3伙涉總值逾5137萬元；項目去年8月迄今累錄180宗同類取消交易個案，佔已售單位數量845伙的21%。

信置錦上路項目下周一公布銷售部署

不過，市場依然不乏一手豪宅成交；華懋西半山旭龢道大學閣，以6800萬元售出1座3樓A室，實用面積1584方呎3房間隔、實呎42,929元；項目去年底推售至今累沽7伙、套現7.4億元。分層特色戶方面，碧桂園（2007）牽頭、已屆現樓的馬鞍山泓碧，售出第2座17樓A室、屬4房特色戶，實用面積1680方呎連平台和天台，成交價4471.2萬元、實呎26,614元。永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA，亦新售出第2A座20樓A室，實用面積976方呎3房間隔、連平台和天台，成交價2076萬元、實呎21,270元。

會德豐料今季樓市現小陽春

事實上，發展商已部署第二季推盤行動；當中信置（0083）、嘉華（0173）和中海外（0688）合作、涉715伙的元朗錦上路1A期項目，下周一將公布最新銷售部署。

資料顯示，信置旗下獨資及合作項目，首季共售88伙、涉資逾16億元，其中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列售54伙、涉資8.2億元。會德豐地產常務董事黃光耀亦透露，集團部署本季推售啟德MONACO MARINE、涉559伙，並指本季樓市有望出現小陽春。

另被市場形容為「旺角龍牀盤」、益兆及俊和合作的旺角雋薈，昨日開放全新示範單位，以18樓實用193方呎F室為藍本，並將隨樓附送特色牀，連儲物空間。

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