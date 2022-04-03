moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

寬按保後千萬成交增 帝景灣2房1191萬易手

【明報專訊】放寬按保減輕換樓用家的首期負擔，帶動換樓鏈，各區多個屋苑錄得逾千萬元成交，其中將軍澳帝景灣一個2房戶，以今年高價易手。港置首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳帝景灣錄高價成交，單位為7座中高層D室，實用580方呎，2房連士多房間隔，原業主在今年1月以1250萬元放盤，議價後以1191萬元易手，較叫價低59萬元或4.7%，實呎20,534元。

太古城3房1288萬沽

翻查資料，同類型單位6座中層H室，實用同為589方呎，在今年1月以1000萬元成交，即上述成交為此類單位的最高價，較舊紀錄高191萬元或19%。原業主在2015年6月以839.4萬元購入，持貨快將7年，帳面獲利351.6萬元，物業升值42%。

另港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄本月首宗成交，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，有關單位為華山閣高層F室成交，屬實用685方呎3房戶，向南望內園景，原業主早前以1380萬元放售，及後累減92萬元或6.7%、以「意頭價」1288萬元易手，實呎18,803元，屬市價水平。原業主2000年11月以293萬元購入，持貨逾21年，轉手帳面大賺995萬元，物業期內升值3.4倍。

九龍區指標屋苑紅磡黃埔花園亦「開齋」錄本月首宗成交，中原地產分區營業經理袁顯岸表示，有租客轉租為買，斥資1018萬元購入套3房單位。有關位單位為黃埔花園3期6座低層A室，實用681方呎，3房連套房及工人房間，望內園景，原業主原以1050萬元放售，議價後減價32萬元或約3%、以1018萬元易手，實呎14,949元。原業主在1987年1月以87.1萬元一手購入，持貨35年，帳面大賺930.9萬元或10.6倍離場。

薈藍近日連沽3伙 套現1706萬

新盤市場方面，有發展商趁疫情回落增優惠推售貨尾單位。宏安地產（1243）青衣薈藍早前推出「易上車印花稅優惠」，在過去數天連沽3伙，套現逾1706萬元。據悉，項目自去年8月推售至今，累售239伙，佔全盤320伙的約75%，套現逾11.35億元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款