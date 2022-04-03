寬按保後千萬成交增 帝景灣2房1191萬易手

太古城3房1288萬沽

翻查資料，同類型單位6座中層H室，實用同為589方呎，在今年1月以1000萬元成交，即上述成交為此類單位的最高價，較舊紀錄高191萬元或19%。原業主在2015年6月以839.4萬元購入，持貨快將7年，帳面獲利351.6萬元，物業升值42%。

另港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄本月首宗成交，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，有關單位為華山閣高層F室成交，屬實用685方呎3房戶，向南望內園景，原業主早前以1380萬元放售，及後累減92萬元或6.7%、以「意頭價」1288萬元易手，實呎18,803元，屬市價水平。原業主2000年11月以293萬元購入，持貨逾21年，轉手帳面大賺995萬元，物業期內升值3.4倍。

九龍區指標屋苑紅磡黃埔花園亦「開齋」錄本月首宗成交，中原地產分區營業經理袁顯岸表示，有租客轉租為買，斥資1018萬元購入套3房單位。有關位單位為黃埔花園3期6座低層A室，實用681方呎，3房連套房及工人房間，望內園景，原業主原以1050萬元放售，議價後減價32萬元或約3%、以1018萬元易手，實呎14,949元。原業主在1987年1月以87.1萬元一手購入，持貨35年，帳面大賺930.9萬元或10.6倍離場。

薈藍近日連沽3伙 套現1706萬

新盤市場方面，有發展商趁疫情回落增優惠推售貨尾單位。宏安地產（1243）青衣薈藍早前推出「易上車印花稅優惠」，在過去數天連沽3伙，套現逾1706萬元。據悉，項目自去年8月推售至今，累售239伙，佔全盤320伙的約75%，套現逾11.35億元。

[香港地產]