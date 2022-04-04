HOLLYWOOD HILL轉賣為租 呎租94元

全幢48伙獲承租 料每月收益200萬

市場消息指出，HOLLYWOOD HILL新近推出招租，現時約有12個單位獲承租，佔項目單位總數逾兩成，租務表現不俗，租客料以在中、上環一帶工作，並具有相當經濟能力的人士為主。

HOLLYWOOD HILL位於上環荷李活道222號，地段可謂靜中帶旺，而有見港島新盤供應量向來不多，料為保留作長線收租的原因。據估計，若果HOLLYWOOD HILL全部48個單位均獲得承租，估計每月租金總收益，約為200萬元。

事實上，HOLLYWOOD HILL提供的戶型相當簡單，全數48伙「清一色」提供1房戶型，當中包括4個連平台或天台特色戶；物業採用一梯兩伙設計，雖然全數單位均為1房設計，但實用面積均為400方呎，相對市面上的迷你1房戶，內籠較為寬敞。此外，睡房以套房設計，面積比客飯廳更闊落，房間連浴室佔地約240方呎。

睇好後市 興勝保留作長綫收租

另可留意的是，HOLLYWOOD HILL曾於去年8月公布開價，當時首批10伙定價介乎1155.52萬至1360萬元、實呎介乎28,888元至34,000元；興勝創建當時只提供「120天即供付款」一種付款方式，並無提供其他置業折扣優惠，當中入場費最低單位為2樓B室，實用面積400方呎，定價1155.52萬元、實呎為28,888元。