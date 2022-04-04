至於新盤市場最新成交，包括萬科香港旗下兩個現樓項目、屯門掃管笏上源及西營盤15 WESTERN STREET，過去兩日各錄約2宗成交；其中15 WESTERN STREET最新售出26樓B室，實用面積340方呎1房戶，成交價1114.9萬元、實呎32,791元；上源售出1A座11樓F室，實用面積826方呎3房連儲物室間隔，成交價1154.1萬元、實呎13,972元。

曦臺最後一伙特色戶1897萬沽出

宏安地產（1243）等發展的油塘曦臺，售出項目最後一伙特色戶，為1座5樓B室，實用面積779方呎連234方呎平台，屬3房1套間隔，成交價1897.5萬元、實呎24,358元。宏安地產執行董事程德韻表示，項目累售319伙，其中特色戶全數沽出，套現總額逾40.9億元，現餘7伙分層戶待售。

另遠展（0035）及市建局合作的深水埗傲凱，售出3樓A室，實用面積270方呎1房戶，成交價519.1萬元、實呎19,226元，新買家採用90天付款；全盤全部87伙清袋。