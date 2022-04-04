moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

綠楊凶宅同層兩房 低市價一成沽

【明報專訊】樓市交投隨疫情緩和轉活，有上車客願意購入凶宅同層單位。中原區域營業經理黃騰達表示，荃灣綠楊新邨新錄S座中層戶易手，屬實用面積445方呎2房間隔，議價後減價4.5%、以573萬元售出，實呎12,876元。

據悉，上述成交單位的同層有相信曾發生自殺案的凶宅，上述新成交單位雖非凶宅，但成交價較同類正常市價約650萬至660萬元，低約13%；原業主2011年則以326萬元購入，帳面獲利247萬元或約76%。

MALIBU兩房1180萬易手 業主料平手

美聯高級分區營業經理梁傑稱，將軍澳日出康城半新盤MALIBU，新錄2房連儲物室戶成交，為第1A座高層D室，實用面積560方呎、望海景，成交價1180萬元、實呎21,071元，成交價及呎價均為屋苑同類單位新高。

MALIBU對上同類高價成交是同座高層D室，面積一樣，2020年11月以1123萬售出，即新成交價比同類1年半前價位高5%；上述原業主2018年6月1129.2萬元一手購入，帳面賺50.8萬元或4.5%，扣除各項雜費後或平手離場。

將軍澳藍塘傲新錄4月首宗二手成交，香港置業首席分區董事劉浩勤指出，屋苑8座低層F室，實用面積390方呎1房戶，原業主減價10萬元或1.2%後，以790萬元沽出、實呎20,256元；原業主2017年10月以692.5萬元一手購入，帳面賺97.5萬元或14%。

第一城三房售733萬 低同類去年價位2%

中原區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城26座中層F室，實用面積447方呎3房戶，原業主減價27萬元或3.6%後，以733萬元售出、實呎16,398元，成交價較同座中層同類戶去年底以750萬元售出低2.3%，惟原業主2007年以188萬元購入，帳面賺545萬元或2.9倍。

另中原表示，十大屋苑過去兩日錄約25宗成交，比上周末增4宗或19%，連續3個周末錄逾20宗成交。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款