綠楊凶宅同層兩房 低市價一成沽

據悉，上述成交單位的同層有相信曾發生自殺案的凶宅，上述新成交單位雖非凶宅，但成交價較同類正常市價約650萬至660萬元，低約13%；原業主2011年則以326萬元購入，帳面獲利247萬元或約76%。

MALIBU兩房1180萬易手 業主料平手

美聯高級分區營業經理梁傑稱，將軍澳日出康城半新盤MALIBU，新錄2房連儲物室戶成交，為第1A座高層D室，實用面積560方呎、望海景，成交價1180萬元、實呎21,071元，成交價及呎價均為屋苑同類單位新高。

MALIBU對上同類高價成交是同座高層D室，面積一樣，2020年11月以1123萬售出，即新成交價比同類1年半前價位高5%；上述原業主2018年6月1129.2萬元一手購入，帳面賺50.8萬元或4.5%，扣除各項雜費後或平手離場。

將軍澳藍塘傲新錄4月首宗二手成交，香港置業首席分區董事劉浩勤指出，屋苑8座低層F室，實用面積390方呎1房戶，原業主減價10萬元或1.2%後，以790萬元沽出、實呎20,256元；原業主2017年10月以692.5萬元一手購入，帳面賺97.5萬元或14%。

第一城三房售733萬 低同類去年價位2%

中原區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城26座中層F室，實用面積447方呎3房戶，原業主減價27萬元或3.6%後，以733萬元售出、實呎16,398元，成交價較同座中層同類戶去年底以750萬元售出低2.3%，惟原業主2007年以188萬元購入，帳面賺545萬元或2.9倍。

另中原表示，十大屋苑過去兩日錄約25宗成交，比上周末增4宗或19%，連續3個周末錄逾20宗成交。