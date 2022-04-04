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新地商場今季營業額料升逾一成

【明報專訊】港府即將發放消費券，大型發展商均推出新招，為旗下商場吸客；新地（0016）旗下12個商場，包括將軍澳東港城、新浦崗Mikiki和將軍澳PopWalk天晉滙等，推出 「消費券賞上賞」；The Point會員以四大指定電子消費券支付工具，於指定商場消費滿指定金額，最高可獲1.2萬元禮券及禮品 ，回贈率最高100%。新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮表示，集團旗下12個商場推出新優惠，加上疫情回穩，預計集團商場於第2季的人流、營業額，按季可錄雙位數字增幅。

此外，新地同系觀塘apm、大埔超級城等，亦推多重消費獎賞，即日起首階段送出總值逾800萬元獎賞，顧客於首階段計劃之指定電子消費券領取平台參與消費，有機會享多重購物獎賞，包括賺100元Point Dollar、最高消費賞贏高達200%回贈、消費印花獎賞獲200元美食優惠券，及推出醫護「感謝包」等。

信和商場音樂會門票吸客

信和六大商場，包括奧運站奧海城和荃灣荃新天地等，也推出「消費大激賞」；根據計劃，S+ REWARDS會員，以S+ REWARDS手機應用程式登入「消費大激賞」eShop頁面，線上單一消費滿3800元，便有機會換領熱搶音樂會門票2張。信和資產管理董事蔡碧林稱，集團透過線上電子現金券，配合換領熱門音樂會門票，希望帶動線下商場生意。

至於鷹君（0041）旺角朗豪坊，LP CLUB會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿200元，即賞朗豪坊商場200元禮券；另於零售商舖消費滿500元或1000元，即賞10%餐飲回贈，即50元或100元禮券。

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