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錦上路站柏瓏I 715伙料快登場 主打1及2房戶 4個月來首個全新盤命名

【明報專訊】疫情持續緩和，加上政府擬本月21日起放寬限聚令，一手新盤隨即起動。由信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的港鐵元朗錦上路站項目第1A期，昨日公布命名為柏瓏I（GRAND MAYFAIR I），主打1房及2房戶，為約4個月以來，市場上首個新盤命名活動，對上一次要追溯至去年12月恒地（0012）長沙灣映築。項目涉及715伙，正準備樓書及待批預售，料短期內推出市場。

本月料4盤搶灘 共涉2150伙

除了上述錦上路站柏瓏I，綜合市場資訊，有機會在本月登場或軟銷的新盤，包括會德豐地產啟德MONACO MARINE，涉及559伙，已獲批預售樓花同意書。同位於啟德、恒地（0012）發展的THE HENLEY II，共有301伙，同樣已批預售。至於新地（0016）大埔白石角優景里第1期，涉及576伙，正待批預售樓花，最快本月公布項目命名；上述4個新盤合共提供2151伙。

尖沙嘴中心設示範單位

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，柏瓏I提供715伙，現正待批預售，預計短期內批出，項目正籌備示範單位及樓書，示範單位將設於尖沙嘴中心。田補充，項目坐落屯馬線，一個站可到達元朗或荃灣，5個站到達九龍站，6個站更可遠至中環。他相信配合北部都會區發展，料投資者期待項目推出。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，項目定價將參考鐵路沿線上蓋物業，例如元朗站、荃灣西站及南昌站等。

項目會所方面，室外園林約13.5萬方呎，會所面積約3.7萬方呎。他又透露，錦上路站項目設有大型商場，佔地約43萬方呎。中海外地產董事總經理游偉光補充，柏瓏I由兩幢、共4座物業組成，單位間隔由1至3房，主打1房及2房。

5年前每呎樓面地價6734元

此外，田兆源指出，項目名字「柏」 意指松柏，其枝葉繁盛，冬夏常青，「瓏」則含有玉色明亮、雕琢精緻之意；「柏瓏」正寓意城中獨具氣派的大型園林住宅項目。

事實上，錦上路站1期發展項目在2017年5月由信置、嘉華及中海外合組財團，以83.3億元奪得發展權，項目1期可建樓面約123.7萬方呎計，每方呎樓面地價6734元，除較當時市場估值上限6500元高約3%外，更是港鐵新界西北沿線樓面地價最高的項目。其次為鄰近的西鐵元朗站The YOHO Hub，2015年由新地以93.2億元投得，每方呎樓面地價6275元。The YOHO Hub去年12月開價，首張價單206伙，折實均呎19,899元。

明報記者 陳寶恩

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