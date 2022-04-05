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畢架．金峰連沽5伙 買家全為換樓客

【明報專訊】疫情開始緩和，一手交投轉活。遠展（0035）已屆現樓的沙田大埔公路畢架．金峰，自去年推盤，昨日終開齋，連錄5宗成交。單位實用面積1019至1033方呎，3房套房戶，成交價1568萬至1687萬元、實呎15,388元至16,331元，合共套現近8200萬元。

遠展補充，5伙買家均為本地換樓客。項目加推8伙分層單位，包括第1座3樓、5樓C、D、E及F室，全為3房套單位，實用1019至1033方呎，招標期由本月8日起至6月30日。

另外，多個新盤加緊推盤部署，九建（0034）旗下已屆現樓多時的堅尼地城加多近山，推出1伙頂層複式戶，單位為53樓及55樓A室，屬5房4套房連儲物室間隔，實用面積2167方呎，連1126方呎平台，招標期由本月8日至5月7日。單位同層的另一伙複式B室，去年5月以8534萬元連車位售出，實用面積1778方呎，連1102方呎平台，實呎47,998元。同系已屆現樓的港島薄扶林道63 Pokfulam，昨推出1座32樓B室，同於周五起招標。單位實用面積1291方呎，連58方呎平台及796方呎天台，屬3套房間隔。

GRAND MARINI撻訂貨重售

較2年半前賣貴5%

會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI，3月底錄得買家撻大訂的第2B座47樓A室，最新以1459.9萬元重新售出，單位實用面積785方呎、3房戶，實呎18,597元；比2019年10月對上成交價1396.2萬元，兩年半賣貴逾63萬元或約5%。

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