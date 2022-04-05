凱樂苑首銀主盤 叫價貴2年半前買入價逾倍

546萬未補價放售 每呎1.4萬

市場消息稱，上述放盤單位為凱樂苑D座低層05室，實用面積390方呎，原則開放式間隔，原業主入伙後曾裝修，採2房間隔。

據悉，單位於上周起由銀主於未補價市場放售，叫價546萬元、意向實呎1.4萬元，若最終以意向價易手，將創屋苑未補價二手呎價新高紀錄。

資料顯示，單位原由兩名業主聯名持有，2019年10月以259.5萬元向房署未補價購入，當時向銀行承做88%按揭入市，首期約31萬元。不過，兩名業主去年先後被法院頒令破產，單位被銀行接管，現叫價較當年未補價購入價高286.5萬元或約1.1倍。

市場消息稱，單位放盤後已吸引買家即約睇樓，而銀主方面亦未必願意議價。

匯星壹號2房1338萬沽

實蝕逾200萬

再有個別業主蝕讓單位離場。中原地產分行經理姚啟聰表示，灣仔匯星壹號高層C室，實用面積518方呎，2房間隔，業主去年5月起叫價1500萬元放盤，及後累減162萬元或近11%，以1338萬元易手，實呎25,830元。原業主2018年5月1468萬元買入，持貨約4年，帳面蝕130萬元或約9%；若連同使費計，原業主料實蝕逾213萬元或14.5%離場。

YOHO Genova業主料平手離場

踏入4月，各個屋苑交投普遍加快。中原地產分行經理蔡堅武表示，元朗Park YOHO本月首3天已錄2宗成交，其中Park YOHO Genova 16B座中層A室，實用面積572方呎，2房連儲物室間隔，以828萬元易手，實呎14,476元。原業主2017年9月795.13萬元一手購入，持貨4年半，帳面獲利約32.87萬元或約4%。原業主購入單位時享有相等於樓價1%的現金回贈優惠，計算相關優惠再扣除使費後，料原業主平手離場。