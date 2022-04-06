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奢侈品牌退場 巨舖失廣告效應

【明報專訊】經歷2019年反修例風暴，到逾兩年的新冠疫情，零售市道已大不如前，過往由奢侈品牌或連鎖店租用的核心區巨舖都人去樓空。有業界人士預計，未來一兩年舖市都難復當年勇，業主唯有把巨舖拆細，或大幅減租，才可保租金收入。

中原：未來兩年難復昔日光景

中原（工商舖）董事總經理潘志明說，過往市區旗艦舖，多由承租能力高的國際品牌或連鎖店租用，主要是當時內地自由行客消費能力高，逾萬呎旗艦舖連外牆廣告又能收廣告效應，故該類巨舖當時「吃香」，租金長期高企。不過，隨着近年奢侈品牌退場，市道轉弱，付租能力高的租戶已大幅減少，以致多個矚目巨舖丟空多年。潘認為以現時情况推算，未來一兩年消費市道都難以回復當年光景，租務市場亦由以往「你想租到幾錢」，變成現時「你可以租到幾時」，故不少業主為保租金收入，一來把巨舖拆細，二來大幅減租，降低門檻，以吸引承租能力較低的租戶進駐，確保有一定租金收入。

事實上，近月市場亦有多個巨舖拆細後成功租出，如由連鎖電器百老滙承租多年的旺角亞皆老街73至81號5層巨舖，總面積約2.5萬方呎，百老滙2020年9月租約期滿後離場，其間部分地舖曾短約租出，近日大生生活超市以約25萬元承租地下及1樓全層約6000方呎樓面，呎租約42元，若以百老滙離場前呎租約104元比較，呎租大跌60%。

另旭日國際持有的銅鑼灣羅素街2至4號Plaza 2000廣場商舖，意大利高級品牌PRADA自2014年租用該廈地下至2樓3層商舖，面積約2萬方呎，當時月租高達900萬元、呎租449元。PRADA在2020年6月租約期滿離場後，去年底獲西餐廳Ruby Tuesday以月租26.5萬元租用2樓5042方呎樓面，呎租53元，呎租較高峰期低88%。

[香港地產]

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