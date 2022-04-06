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WEAVE LIVING合營 購九龍珀麗酒店推共居

【明報專訊】共居空間品牌WEAVE LIVING積極擴展，該公司最新宣布，與環球房地產資產公司成立價值2億美元（即約15.6億港元）的合營企業，並落實收購九龍大角嘴道86號九龍珀麗酒店全幢，成為集團旗下迄今規模最大的物業，預計明年中開業。

設3層1.5萬呎公用空間

項目總樓面面積約11.1萬方呎，成交價13.75億港元，折合呎價約12,400港元。項目現時提供435間客房，WEAVE LIVING將進行全面翻新，包括為部分房間重新佈局，物業將提供面積寬敞及設備齊全的共享空間，住客可享用橫跨3層、面積達1.5萬方呎的共用空間，包括配置在家工作安排相關設施的專用樓層、休憩空間、健身房、設備先進的廚房、設計時尚的客廳等，物業頂層將設置面積約4000方呎的天台。

港星兩地擁逾1500個住宿單位

該公司表示，連同集團今年3月於新加坡收購的店屋保育項目，以及根據集團未來12個月的發展計劃，WEAVE LIVING在兩地持有及營運的住宿單位數目將倍增至超過1500個，總資產價值接近10億美元（即約78億港元）。

WEAVE LIVING的創辦人兼集團行政總裁Sachin Doshi表示，集團於區內目前已經營運WEAVE STUDIOS-OLYMPIC，新項目已取得美國綠色建築協會頒發的能源與環境設計先鋒獎（LEED）金獎認證。

[香港地產]

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