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青衣首6日28宗 較上月同期升8倍

【明報專訊】疫情持續緩和，加上政府放寬按揭成數刺激大市，多區二手交投加快，其中青衣區本月首6日累錄約28宗成交，相比上月同期僅3宗成交，升幅逾8倍。元朗本月亦錄約32宗成交，比上月同期多1.5倍。

中原地產高級資深分區營業經理黃俊傑表示，青衣灝景灣本月已錄得6宗成交，快將追平上月全月7宗成交，最新成交位於11座高層F室，實用703方呎，3房1套間隔，享市景，獲換樓客以1120萬元承接，實呎15,932元。原業主2000年7月326.8萬元一手買入，帳面獲利793.2萬或2.4倍。

中原地產副區域營業經理王勤學稱，元朗區本月首6日累錄32宗成交，比上月同期13宗增約1.5倍，其中元朗尚悅在清明節假期單日錄得3宗成交，包括13座中層A室，實用434方呎，2房戶，叫價600萬元，並以「零議價」易手，實呎13,825元。原業主2013年1月387.9萬元買入，9年帳賺212.1萬元或55%。

「新香港人」近千萬 購首都3房戶

此外，有「新香港人」以近千萬元入市將軍澳日出康城大單位。利嘉閣分行高級分區經理洪瑋俊表示，日出康城首都1座左翼中低層D室，實用708方呎，3房1套連儲物室間隔，望山景，成交價968萬元，實呎13,672元。買家剛取得香港永久性居民身分證，即睇樓並且入市，原業主2018年7月950萬購入，帳賺18萬元或約2%。

豪宅方面，市場消息稱，南區香島道45號B座1伙3房1套分層戶，實用1314方呎，以5750萬元售出，實呎43760元，屬市價水平。資料顯示，原業主2018年中以5400萬元購入，帳面獲利350萬元，惟使費計後料實際平手離場。

[香港地產]

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