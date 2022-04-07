moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美基金29億購葵涌集運中心

【明報專訊】數據中心近年備受追捧，有首度來港掃貨的美資基金，斥約29億元購入位於葵涌的全幢數據中心，為今年最大宗工商物業成交，呎價高見1.09萬元，創區內工廈新高。

今年最大宗工商物業成交

市場消息稱，美資基金Asia Pacific Cities Fund（APCF）斥資約29億元，購入葵涌貨櫃碼頭路43號的集運中心全幢，以物業總樓面約26.62萬方呎計，呎價約1.09萬元，呎價創區內工廈新高，亦是該基金在港首度購入物業。據了解，該物業早年已由數據中心租用。原業主為資深物業投資者羅守寧家族或有關人士，2018年以20億元購入，持貨約4年，帳面獲利9億元或約45%。

翻查資料，近年不少財團或外資基金亦購入工廈作投資，疫後較大宗工廈成交，要數到領展（0823）去年11月，以約27億元向怡和集團收購柴灣嘉業街貨倉，以及約31.2億元購入紅磡寶來街汽車服務中心。

市場消息指出，本地著名手機殼品牌CASETiFY，繼上月以月租30萬元租用銅鑼灣地帶一個大約2000方呎地舖後，新近再以月租約120萬元租用觀塘海濱道123號觀塘綠景NEO兩層、共6萬方呎的樓面，呎租約20元，為該廈新低呎租。

手機殼品牌月租120萬 租觀塘商廈6萬呎樓面

此外，第五波疫情重創寫字樓市場，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，據該行統計，今年首季甲廈淨吸納量約46.4萬方呎，結束過去9個季度的收縮，因季內新落成項目租賃活動放緩，令季內甲廈空置率達11.6%，而首季空置樓面達紀錄新高的960萬方呎，以中環指標甲級商廈國金二期總樓面約200萬方呎計，即空置樓面約等同5幢國金二期。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款