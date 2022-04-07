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去年短炒太子舖 速賺350萬

【明報專訊】除了是環亞拍賣的老闆外，區蘊聰亦是資深物業投資者，2009年以來投資舖位為主，當中，他原持有的太子西洋菜南街258至260號地下雙號舖，建築面積約185方呎，去年9月以1100萬元售出，呎價5.94萬元，與去年7月以750萬元購入價比較，持貨僅兩個月，帳面獲利350萬元，物業其間升值約47%。

區蘊聰在是次專訪中表示，從上述成功短炒太子舖位可見：「做什麼也好，都是要做功課，以及坐言起行」，他回憶說，去年7月他能夠以750萬元低價買入該舖位，原因是它當時每月租金僅17,000元，他認為該租金被低估，市價是2萬多至3萬元，「西洋菜南街俗稱金魚街，主要都是本地消費，附近店舖的租值是五六萬元，雖然該舖是三角形，比較奇怪，但我估計2萬多元不難租出。結果我買入該舖不久，租約到期，租客亦以25,000元續租。加租後，經紀叫我們開價出售該舖位，而我們亦到價便賣，再覓其他投資。」

去年12月買廣東道街市舖 加租一倍

事實上，區蘊聰頗擅長把握租金上調所帶來的賺錢機會，去年12月他與拍檔以1900多萬元買入廣東道一個街市舖，當時月租3萬元，原租約到期後，上周以6萬元租出，租金回報率3.7厘。

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[葉創成 名人樓市論壇]

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