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新申預售「破冰」 上月涉逾2000伙 待批預售樓花逼2.5萬伙 近20年最多

【明報專訊】今年2月起新冠疫情嚴峻，該月樓市陷入冰封狀態，除一、二手交投大跌外，預售樓花同意書更罕見同時出現零申請、零批出的局面。不過，隨着疫情上月底起漸見緩和，申請及批出樓花紙終「破冰」，上月共有4個項目入紙申請預售，涉及超過2000伙，令累計待批預售樓花單位數目增至近2.5萬伙，創近20年新高。

明報記者 林尚民

另外，地政總署最新資料亦顯示，繼2月未有批出預售樓花同意書後，上月終出現「零的突破」，期內恒地（0012）啟德沐泰街8號項目獲批出預售，項目提供740伙，預計今年9月落成，樓花期約半年。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，集團現正籌備，並預計該盤將於下半年開售。值得一提，項目原申請時涉及756伙，最終批出較原定方案減少16個單位。

恒地沐泰街8號項目批預售涉740伙

新申請方面，地政總署上月份接獲4份預售樓花同意書申請，當中3個屬全新申請，1個為重新申請，合共提供2002伙。其中信置（0083）、嘉華等錦上路站1B期（首期本周已命名為柏瓏）上月入紙申請預售，項目提供805伙，料2024年10月落成，樓花期約30個月；九倉（0004）斥約125億元奪得的九龍龍翔道地王，其中龍翔道188號項目第1期亦申預售，涉及28伙，料2024年6月落成，樓花期約26個月。

九倉龍翔道1期申預售涉28伙

至於會德豐、中國海外（0688）、華懋、帝國、恒地及新世界（0017）合作的啟德承豐道22號項目，設有566伙，預計2024年9月落成，樓花期約29個月。此外，2月份曾撤回申請的恒地粉嶺馬適路8號項目第一期「重新上馬」，單位伙數維持603伙不變，預計落成日期同樣維持於今年11月。至3月底共有46個項目待批預售，涉及24,834個單位，為2002年7月後新高。

若以季度計，地政總署公布，今年首季僅批出3份住宅項目的預售樓花同意書，合共涉及1211個單位。資料顯示，今年首季為2015年首季批出999伙預售後按季最少，亦較去年第四季3532伙大跌近66%。除沐泰街8號外，首季批出預售項目仍有1月份已批出的內房世茂集團（0813）九龍延坪道9號（332伙），以及新地（0016）沙田多石街瓏珀山第2期（139伙），均未推出市場發售。

美聯首席分析師劉嘉輝指出，3月獲批預售樓花單位雖只有740伙，但連同其他早前已批出但尚未發售的項目，共逾3400個單位可隨時推出，當中有項目更部署短期內批出，而1月疫情爆發前，有超過7000個單位申請預售，令首季新申請數字達9096伙，但按季仍減少23%。

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