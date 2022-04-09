疫情退 啟德MONACO MARINE先登場 樓書已上載 料下周開示位及開價

明報記者 陳寶恩

鄰近啟德港鐵站的MONACO MARINE提供559伙，會德豐地產計劃於下周4天復活節長假期，開放設於尖沙嘴展銷廳予公眾參觀，意味開售步伐進入直路。會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE上載樓書後，短期內公布銷售部署，最快下周公布首推單位開價，期望4月內正式發售，強調開價會屬貼市價水平。

對市場有多個新盤擬部署推出，加上4月21日起港府有機會放寬限聚令，黃光耀預料，市場購買力將陸續釋放，一手新盤成交量，將回復到較正常的水平，預期4月一手成交量可達800至1000宗。

黃光耀：購買力釋放

本月一手料見千宗

據了解，MONACO MARINE設有3個示範單位，包括713方呎3房示範單位。此外，項目網上優先預約參觀示範單位，已錄5000人登記，並將開放360網上睇樓，令準買家更能實質感受示範單位及會所設備。

MONACO MARINE樓書資料顯示，項目位於沐泰街10號，全盤提供559伙，設有高座大廈、再細分為1A座及1B座，每座樓高35層；另4座低座住宅（A、B、C、D座），分別有6層至8層。MONACO MARINE的高座單位共453伙，最細實用326方呎、1房間隔，包括1A座3樓B室（見圖）。至於最大單位，實用1708方呎，位於1A座38樓A室，屬4房雙套連儲物室間隔，附平台265方呎及天台747方呎。另低座單位共106伙，實用324至768方呎。MONACO MARINE預計關鍵日期為2023年3月15日，即現時距離入伙只約1年。

高座最細1房 實用326呎起

黃光耀表示，項目將先推出高座單位，當中約一半單位可享東南維港景色，預料大部分單位折實價將低於1920萬元，加上樓花期不足一年，料可受惠於「財爺Plan」放寬按保，可吸引家庭換樓客；此外，東鐵線過海段將於今年6月全線通車，項目已接獲不少港島客戶查詢。

藍田KOKO HILLS第3期擬下季推

至於會德豐地產同系其他新盤，包括藍田KOKO HILLS第3期，以及啟德跑道區兩個合作項目；黃光耀指受疫情影響政府部門審批進度，KOKO HILLS第3期涉836伙，料由原定預計今年中推盤，延後至今年第三季推出，將分數期推售。