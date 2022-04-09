moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

疫情退 啟德MONACO MARINE先登場 樓書已上載 料下周開示位及開價

【明報專訊】第五波疫情緩和，發展商密鑼緊鼓部署推盤。繼信置（0083）日前公布元朗錦上路站項目第1A期，正式命名柏瓏I後，會德豐地產旗下、原擬今年初登場的啟德MONACO MARINE，銷售步伐提速；項目昨日上載樓書，料最快下周開價，預計成為繼恒地（0012）長沙灣映築、今年1月中開價後，市場3個月來首個開價的全新樓盤。

明報記者 陳寶恩

鄰近啟德港鐵站的MONACO MARINE提供559伙，會德豐地產計劃於下周4天復活節長假期，開放設於尖沙嘴展銷廳予公眾參觀，意味開售步伐進入直路。會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE上載樓書後，短期內公布銷售部署，最快下周公布首推單位開價，期望4月內正式發售，強調開價會屬貼市價水平。

對市場有多個新盤擬部署推出，加上4月21日起港府有機會放寬限聚令，黃光耀預料，市場購買力將陸續釋放，一手新盤成交量，將回復到較正常的水平，預期4月一手成交量可達800至1000宗。

黃光耀：購買力釋放

本月一手料見千宗

據了解，MONACO MARINE設有3個示範單位，包括713方呎3房示範單位。此外，項目網上優先預約參觀示範單位，已錄5000人登記，並將開放360網上睇樓，令準買家更能實質感受示範單位及會所設備。

MONACO MARINE樓書資料顯示，項目位於沐泰街10號，全盤提供559伙，設有高座大廈、再細分為1A座及1B座，每座樓高35層；另4座低座住宅（A、B、C、D座），分別有6層至8層。MONACO MARINE的高座單位共453伙，最細實用326方呎、1房間隔，包括1A座3樓B室（見圖）。至於最大單位，實用1708方呎，位於1A座38樓A室，屬4房雙套連儲物室間隔，附平台265方呎及天台747方呎。另低座單位共106伙，實用324至768方呎。MONACO MARINE預計關鍵日期為2023年3月15日，即現時距離入伙只約1年。

高座最細1房 實用326呎起

黃光耀表示，項目將先推出高座單位，當中約一半單位可享東南維港景色，預料大部分單位折實價將低於1920萬元，加上樓花期不足一年，料可受惠於「財爺Plan」放寬按保，可吸引家庭換樓客；此外，東鐵線過海段將於今年6月全線通車，項目已接獲不少港島客戶查詢。

藍田KOKO HILLS第3期擬下季推

至於會德豐地產同系其他新盤，包括藍田KOKO HILLS第3期，以及啟德跑道區兩個合作項目；黃光耀指受疫情影響政府部門審批進度，KOKO HILLS第3期涉836伙，料由原定預計今年中推盤，延後至今年第三季推出，將分數期推售。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款