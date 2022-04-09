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CCL錄20周來最勁按周升幅

【明報專訊】2月至3月初第五波疫情最嚴峻時期過後，近日樓市氣氛稍為好轉；具體反映3月14日至3月20日市况的中原城市領先指數CCL，最新報179.36點、按周升1.14%，升幅為20周、即約5個月以來最大；另三個整體指數亦齊齊上升，反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass報181.13點、按周升1.13%，升幅同樣為20周以來最大。

與此同時，CCL（中小型單位）報179.23點，按周升1.19%，升幅49周以來最大；豪宅方面，CCL（大型單位）報180.01點，按周升0.87%，升幅4周以來最大。

四大分區指數 僅新界東下跌

四大分區方面，本周樓價呈三升一跌，其中港島樓價反彈，港島CCL Mass報184.91點，按周升2.66%，升幅為20周以來最大，帶領整體樓價向上；九龍CCL Mass報173.20點，按周升0.4%。

新界方面，新界西CCL Mass報168.79點，按周升1.84%，終止2周連跌；新界東CCL Mass報193.26點，按周跌0.81%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL四大整體指數齊升，單周升幅顯著，反映樓價出現尋底成功信號；另疫情緩和，部分買家搶先入市，令近期樓市氣氛轉旺，二手交投急升，樓價有望重拾升軌。

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