CCL錄20周來最勁按周升幅

【明報專訊】2月至3月初第五波疫情最嚴峻時期過後，近日樓市氣氛稍為好轉；具體反映3月14日至3月20日市况的中原城市領先指數CCL，最新報179.36點、按周升1.14%，升幅為20周、即約5個月以來最大；另三個整體指數亦齊齊上升，反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass報181.13點、按周升1.13%，升幅同樣為20周以來最大。