山頂打卡勝地「紅磚屋」招租 規定作餐廳

目前每月最低租金23萬

據悉，上述於1947年起作為餐廳，至今已有75年歷史。現時營運的太平山餐廳於2001年由饕餮投資投得，一直營運至今。產業署過去一直以月租形式出租，太平山餐廳最初月租約101萬元，隨後於2006年，租金曾增加至180萬元，及後市况有變，租金接連下跌，在2016年續租時，月租更跌破100萬元、僅92萬元。

近年零售市况轉差，產業署3年前起，首次採用分紅制出租上述物業，目前物業每月最低租金為23萬元，或每月總收入25%，以最高者為準（不包括差餉、電費及任何其他支出），以餐廳室內面積約9042方呎計，呎租僅25.4元。

屬二級歷史建築 營運者具保育責任

值得留意，物業現址被評為二級歷史建築，中標者需就物業室內及室外多項裝飾及佈置作出保育，例如其花崗岩牆身、屋頂、地板、屋外的鐵閘等，並不能夠隨意清拆，或進行任何加建、改裝等工程。上述「紅磚屋」的建築，外型洋溢英式古雅鄉間小洋房的格調，富有殖民地懷舊色彩，一直是香港旅遊熱點及打卡勝地。