宏安1.6億購鴨脷洲一籃子住宅地舖

據宏安年報資料，目前集團持有鴨脷洲大街120至126號，將作商住發展，涉約3.71萬方呎；業界人士估計，宏安購入毗鄰順利大樓，不排除將兩地盤合併發展。上述項目外，宏安地產或相關人士早前亦就已併購的鴨脷洲大街17至23號、平瀾街5B至9號等舊樓，向土地審裁處申請強拍，該項目總佔地約7000方呎，預計可建樓面約6.3萬方呎。

翻查資料，不少發展商或財團併購鴨脷洲大街一帶舊樓，如恒地（0012）早年已插旗，其中鴨脷洲大街71號已發展為精品式住宅逸南，已於去年開售，銷情不俗，現時在售單位中，折實售價約449萬至736.5萬元，折實實呎介乎2.45萬至約2.79萬元。

粉嶺地舖8800萬易手 呎價1.9萬

市場消息稱，粉嶺聯和道65至73號錦福大廈地下02至03、05至10、11B及12號舖位，面積合共4602方呎，據悉獲買家連租約以8800萬元購入、折合呎價1.91萬元；目前由超市及拉麵店租用，月租約23.3萬元，意味新買家可享租金回報率約3.2厘；原業主2010年5月以5450萬元購入，持貨快將12年，帳面獲利3350萬元，物業期內升值61%。