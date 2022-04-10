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都會駅本月暫錄9成交 超上月全月

【明報專訊】疫情轉趨穩定，二手買賣轉活，個別屋苑成交量已超越上月全月宗數。位於港鐵上蓋的將軍澳都會駅，本月暫錄得9宗成交，平均成交呎價1.68萬元，成交量已超越上月全月8宗成交，平均成交呎價也較上月1.59萬元高約5%。

2房戶減價至858萬易手

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，都會駅上周5日內連環錄得7宗成交，最新一宗成交為7座高層F室，實用503方呎，2房戶享開揚山景，原業主在本月初以890萬元放售，隨即獲準買家垂青，議價後以858萬元易手，減價約32萬元或3.6%。原業主在2019年3月以828萬元購入，3年額印期滿後即放售，現轉手獲利約30萬元或3.6%。

另藍籌屋苑鰂魚涌太古城買賣亦旺，本月暫錄得11宗成交，平均每日亦錄成交。美聯物業助理區域經理吳肇基表示，最新一宗成交為金楓閣低層F室，實用897方呎，屬3房連套房間隔，原業主在上月以1700萬元放售，外區換樓客睇樓後，心儀單位實用寬敞，與業主議價，終減價72萬元或約4%後、以「意頭價」1628萬元易手，實呎18,149元。原業主則於2013年8月以1,130萬元購入上述物業，轉售帳面獲利約498萬元，物業升值約44%。

家庭客1190萬入市灝景灣

青衣灝景灣亦錄成交，中原地產市務經理范德輝表示，疫情轉趨穩定，準買家紛紛出動睇樓，令二手買賣轉活，有家庭客在放寬按保下，斥資1190萬元購入灝景灣單位。有關單位為7座低層C室，實用691方呎，3房連套房間隔，向東南望海景。范氏稱，原業主早前以1228萬元放售，一組買家客見單位附設雅緻裝修，並可享海景，而叫價與預算相若，隨即與業主議價，終減價38萬或3%後、以1190萬元成交，實呎17,221元。原業主2015年7月以948萬元買入單位，持貨快將7年，帳面獲利242萬元，物業期內升值20%。

此外，馬鞍山海柏花園有「零議價」下易手個案，世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，有關單位為2座中層F室，實用550方呎，屬3房海景戶，原業主在2019年4月以908萬元購入，3年額外印花稅限售期屆滿放售，在「零議價」下以998萬元沽出，轉手帳面獲利90萬或10%。

[香港地產]

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