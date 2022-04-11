消費券派發4日 新地15商場人流重返疫前

【明報專訊】政府首階段電子消費券發放帶動，加上疫情受控及適逢復活節將近，市面消費氣氛有好轉迹象，周末商場人流亦見明顯暢旺。新地（0016）旗下其中15商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、尖沙嘴新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等推出密集式的促銷活動。新地代理執行董事馮秀炎（圖）表示，總結新一輪政府電子消費券派發首4天（4月7日至10日），新地其中15商場生意及人流分別較上月升20%及30%。
馮亦稱，消費券帶動下，配合商場密集式的優惠獎賞及創意互動體驗，加上復活節即將來臨， 本季商場人流生意表現料將較首季理想；此外，趁疫情持續緩和及首階段政府電子消費券發放，抗疫多時的市民消費意欲回暖，旗下新地15商場首階段推出800萬元多重消費獎賞，令商場人流回升至疫前水平。
馮秀炎又透露，不少顧客消費均超越政府消費券金額，政府首階段電子消費券推出首4日，商場已派發逾5000份消費優惠，令商場及商戶受惠，尤其是電子影音、金飾珠寶及個人保健產品商戶，平均生意比上月至少升20%至30%。人流旺直接帶動衣履商戶生意，全場消費熱鬧，其中apm電子品牌商戶在高峰期有逾百人排長龍等入店，兼要分區輪候，連結帳都要輪候近半小時。馮稱，大埔超級城、元朗廣場等亦有珠寶商戶分享，營業額按月升至少50%。