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外資基金近10月120億掃工廈酒店 物流需求升盼疫後通關 業界看好兩類物業升值

【明報專訊】正當近月市場指多間外資機構紛紛有意將亞太區總部撤出香港之際，不少外資基金卻於近月連番在港大手掃貨。本報統計，自去年下半年起，外資基金於短短10個月內，共斥近120億元在港掃入7幢工廈及酒店（見表）。業界指疫情帶旺物流貨倉的需求，令其升值潛力被看高一線，預計工廈每年有5%至10%的上升空間；至於受疫情打擊最嚴重的酒店業，亦預期當疫情受控後，本港可望免檢疫通關，屆時酒店或共居空間的需求可望進一步上升。

明報記者 甘潔瑩

近期最矚目的外資掃入工廈個案，為美資基金Nuveen旗下Asia Pacific Cities Fund（APCF）以約29億元購入葵涌貨櫃碼頭路集運中心全幢，呎價1.09萬元，創區內工廈呎價新高。值得一提的是，今次是該基金在港插旗後首個購入物業，銀碼之大令市場嘩然。

另一宗矚目的外資掃入工廈個案，為新加坡基金SilkRoad Property Partners相關人士，去年9月斥逾11億元購入尚未取得全數業權的屯門建泰街6號恒威工業中心C座一籃子單位及50個車位。

美資基金插旗後29億購葵涌工廈

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，外資基金熱中於亞洲區投資，如日本、新加坡、韓國等，自去年下半年起，外資基金在港掃貨的情况較顯著，主要與當時疫情穩定有關，工商物業價格亦從高位回落，基金見價格相宜，便積極在市場尋寶，首選工廈物業。他分析，疫情下港人消費模式轉變，網上購物增加物流倉庫的需求，大眾減少外出用餐，多留家煮食，帶動市場對凍倉的需求；加上數據中心設施不足，令工廈物業供不應求。另一方面，活化工廈政策、標準補價等利好工廈物業，令工廈的升值潛力被看高一線，預計未來一至兩年，每年工廈價格可上升5%至10%。

WEAVE LIVING等近14億購酒店推共居

除工廈外，疫情下價值受重創的酒店物業，近月亦獲外資基金垂青，過去不足半年，市場錄得多宗酒店成交，如本月初共居空間品牌WEAVE LIVING與環球房地產資產公司，以13.75億元收購九龍大角嘴道86號九龍珀麗酒店全幢，呎價約1.24萬元。甄浚岷指出，雖然疫情令訪港旅客大減，部分酒店變陣推出月租計劃，成功吸客，整體酒店入住率（撇除用作檢疫隔離的酒店）逾70%，即意味本地對酒店的需求亦大，同時帶動共居空間的需求，業界預計當疫情受控後，本港可望免檢疫通關，屆時酒店或共居空間的需求可望進一步上升。

疫後工作模式轉變 業界看淡寫字樓

不過甄浚岷亦指出，疫情下價格同樣回落的寫字樓，因企業工作模式轉變而需求減少，加上未來有多幢商廈落成，日後寫字樓總供應將多達700萬至800萬方呎，或會出現供過於求，故暫難看好。

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