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MONACO MARINE日內開價 首批112伙

【明報專訊】疫情回穩，多個新盤部署本月登場。市場焦點盤、會德豐地產旗下啟德近一年樓花MONACO MARINE，銷售進入直路。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團今日將向傳媒開放項目設於尖沙嘴海港城港威大廈的示範單位，擬日內公布開價，首推單位料涉約112伙，佔項目單位總數559伙約兩成。

黃光耀表示，MONACO MARINE首推單位，主要涵蓋高座大廈的1至3房戶；他預料本月整體一手成交可達800至1000宗，而5、6月一手成交量，料每月各可錄逾千宗，意味本季整體新盤成交可回升至約3000宗，比首季僅錄約960宗升兩倍。

玥廬逾1.2億沽11號屋 項目新高

綜合市場資訊，本月迄今整體新盤成交累錄約130宗，等同3月全月錄約150宗近九成；當中華懋西貢玥廬，透過招標售出11號屋，實用3987方呎，另連花園和天台，4房4套間隔，成交價1.255億元、實呎31,477元，成交價、呎價創項目新高。玥廬提供10幢洋房，2020年4月推出至今已清袋，套現約10億元。會德豐地產同系藍田KOKO RESERVE，第1座17及18樓E室透過招標售出，實用1992方呎4房雙套戶，另連平台和天台，成交價5500萬元、實呎27,610元。

長實（1113）洪水橋#LYOS，最新售出層層叠趣45號複式戶，成交價1640萬元，實用788方呎，另連花園和天台，3房連套房間隔，實呎20,812元，成交價及呎價均為項目新高。遠展（0035）沙田大埔公路沙田嶺段畢架‧金峰，再沽5伙實用1019至1337方呎的標準3房戶，成交價1737萬至2234萬元，項目本月迄今累售15伙，吸金2.6億元。

多個新盤均趁復活節前增優惠吸客，恒地（0012）西半山THE RICHMOND，當中「現金或即時按揭付款」及「優惠按揭」兩個付款方法的成交期，由原來150天延長至228天，折扣不變，分別為定價減7%及6%；同時新增「提前成交現金回贈」，買家簽署臨約後120天內上會，可獲10萬元回贈。其士（0025）與市建局合作的大角嘴傲寓，原本120天即供付款最高享4%折扣，本周五起即供成交期延長至180天，可享1%折扣，另新增360天付款方法等。

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