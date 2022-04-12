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青衣區10日成交 43宗超上月全月

【明報專訊】踏入4月，各區二手交投暢旺，青衣首10日錄得43宗二手成交，已超越2、3月全月分別30宗及39宗水平，並追貼今年1月全月45宗，代理預計全月有機會達百宗。

中原資深區域營業經理梁岳宏表示，青衣過去周末錄14宗成交，其中居屋青泰苑A座高層03室，實用401方呎，2房間隔，以560萬元已補價沽出，實呎13,965元。原業主1987年24.28萬元未補價買入，自住約35年，扣除補地價後料仍獲利甚豐。

海怡3房1068萬沽 貴上月一成

此外，東涌映灣園過去周末錄4宗成交，本月累錄7宗，較上月同期增75%。中原地產市務經理黃宏超稱，映灣園10座低層G室，實用756方呎3房，望內園及海景，以910萬元易手，實呎12,037元。原業主2011年買入，帳面獲利422萬元或約86%。另代理表示鴨脷洲海怡半島13座高層D室，實用633方呎，以1068萬元易手，實呎16,872元，較上月同類成交價高100萬元或一成。原業主2010年11月買入，帳面賺逾1倍。

MONTEREY特色戶1970萬破頂

市場亦連錄兩宗特色戶高價二手成交。中原高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳MONTEREY第9A座低層連平台特色戶，實用793方呎，連212方呎平台，以1970萬元售出，實呎24,842元，售價及呎價均創屋苑同類二手新高。原業主2019年3月以2004.7萬元購入，選用了1088天特長付款期可先住後付，今年2月完成交易，連使費料實蝕約130萬元。

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