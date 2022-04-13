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恒地九龍3盤蓄勢推 涉863伙 MONACO MARINE最快明開價 會德豐稱「貼市價」

【明報專訊】隨着疫情紓緩，預計發展商今季開始，發力推盤以求收復首季賣樓「失地」。龍頭發展商恒地（0012），除長沙灣映築短期將重啟銷售外，今季起擬推出3個系內九龍新盤共涉約863伙，預料啟德THE HENLEY II將會「打頭陣」。至於會德豐地產啟德MONACO MARINE，市場估計最快明天公布開價，首批料涉約112伙，發展商強調將以貼市價推盤。

明報記者 陳寶恩、容婌維

繼今年2月初煞停銷售及向準買家退票後，恒地長沙灣映築相隔約兩個月重啟銷售；恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，映築短期將加推單位應市及上載新銷售安排。

林透露，集團擬今季開始推出3個九龍新盤，包括啟德THE HENLEY II（301伙）、紅磡黃埔街大型重建項目第1期（首階段擬推約300伙），以及香港小輪（0050）和市建局合作的深水埗通州街項目（262伙），3盤共涉約863伙。

長沙灣映築短期擬加推

值得留意是，紅磡黃埔街重建項目屬舊契項目，毋須申請預售樓花同意書，屬恒地近年重點發展，總共提供約2600個住宅，戶型料涵蓋開放式至4房，而第1期主要位處機利士南路和寶其利街一帶，首階段推出單位初步預計約300伙。

至於啟德MONACO MARINE，料最快明天開價；會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目首推涉約112伙，集中高座1房至3房戶，並稱會以貼市價推盤。另本周五（15日）復活節假期起，MONACO MARINE將對外開放示範單位。由於疫情未完結，進場參觀者須提供疫苗通行證，以及當日新冠快測陰性結果證明。

畢架．金峰呎價2萬雙破頂

隨着疫情緩和，新盤成交轉活。遠展（0035）旗下已屆現樓的沙田大埔公路沙田嶺段畢架．金峰，透過招標再售出兩伙3房戶，吸金5060.5萬元，其中1座7樓A室，實用面積1334方呎，成交價2682.8萬元、實呎20,111元，成交價和呎價創項目新高。項目本月至今累售17伙，套現約3.2億元。此外，項目加推1座6樓全層A至F室共6伙，屬3房戶，本周六（16日）起招標。

尚．珒溋推限時新折扣吸客

另啟德同區、合景泰富（1813）及龍湖（0960）旗下已屆現樓的尚．珒溋，推限時「快閃折扣」及「南北通折扣」，於5月15日或之前購買指定單位，可額外享2%及1%折扣；該批單位包括1座K室，屬實用面積844方呎3房單位，扣除最高23%折扣後，折實價2377.62萬元起、折實實呎28,171元起。項目共667伙，至今累售逾86%單位，套現逾94億元，平均成交呎價27,189元，最高呎價近4.1萬元。

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