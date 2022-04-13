緹山現樓示範單位 俯瞰全九龍

至於最新開放的兩個現樓示範單位，均為分層戶，包括第1座7樓A室頂層連天台大宅，實用面積3017方呎，連380方呎平台及2111方呎天台；單位客飯廳面積超過770方呎，外連露台及平台，除採光充足外，亦有助對流通風。景觀方面，單位可俯瞰全九龍市區，居高臨下盡顯豪宅氣派。

大宅採4房4套間隔，房間開則方正，大部分套廁設有窗戶通風。單位廚房配備名牌家電、爐具，設有工作枱面及中島工作枱，亦設士多房；廚房連接工人房及洗衣房。戶外空間方面，單位設有逾2000方呎天台，可於平台經私人樓梯前往。

2座2樓A室連裝修家俬出售

緹山亦開放第2座2樓A室現樓示範單位，實用面積1760方呎，屬標準分層戶，採3房3套間隔，早前已推出招標，將連裝修及家俬出售。單位客飯廳開則方正闊落，景觀以內園景為主。廚房呈長形開則，內連工人套房。主人套房設於走廊盡頭，設有雙人牀、梳妝枱及入牆衣櫃等家具；其餘兩間睡房均方正實用，其中一間附工作平台。

值得留意是，這個單位未有另設客廁，惟將其中一間套廁設計成「客套兩用」，有兩個出入口，分別通往客廳及房間。

（圖：賴俊傑攝）