首季三大辣稅18.9億 紀錄新低

值得留意是，由於首季內沒有非住宅物業DSD稅收，即有關金額純屬住宅物業；以住宅辣稅計算，則為2020年第二季錄得約16.38億元後、7個季度以來新低。

辣稅成交共961宗 一年新低

三大辣稅中，今年首季SSD成交只有61宗，為2011年第四季錄得45宗後逾10年季度新低，按季減37%；所涉稅款3732萬元，按季減45%，為2020年第四季後新低。

至於反映境外或公司買家入市的BSD，首季成交276宗，按季減少20%，為2021年第三季後最少；所涉稅款6.58億元，按季跌56%，為去年第二季後最少。

DSD方面，首季共有624宗相關成交（包括621宗住宅、3宗非住宅），按季少33%，為2014年有紀錄以來最少；若單計住宅個案（621宗），則為2020年第二季後最少，所涉稅款約11.92億元（非住宅部分未有稅款），按季減57%，為2014年有紀錄以來最少。

上月辣稅4.97億 按月減25%

另3月份三大辣稅成交共251宗（250宗為住宅成交），按月跌8%，為去年1月後新低；涉稅款約4.97億元，按月少25%，為去年2月後最少。

事實上，上月DSD成交有153宗（包括1宗非住宅個案），按月減13%，為2014年7月後最少；若單計住宅部分（152宗），則為2020年4月後新低，稅款約2.75億元，按月少34%，為2014年7月後最少。

另上月BSD成交79宗，與前月的80宗相若；所涉稅款2.088億元，按月少12%。同期SSD成交19宗，按月多2宗，涉1390萬元稅款，按月多近72%。

分析：今季辣稅成交料回升

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨着疫情在上月見頂後，近日樓市回暖，雖然4月份暫時仍未有大型全新盤推售，本月辣稅成交未必有太大升幅，但往後將有多個樓盤推出，第二季整體辣稅成交料會回升。