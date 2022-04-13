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東方棕泉老闆2780萬購筲箕灣舖

【明報專訊】商舖市場有回暖迹象，成交量明顯增加；資料顯示，筲箕灣望隆街14號地舖，本月初以2780萬元易手，面積約900方呎，呎價約3.09萬元。據悉， 原業主以3200萬元放售，議價後減價420萬元或13%後易手，現時商舖租予散貨場，月租約6萬元，即新買家可享租金回報約2.6厘。

資料顯示，買家為滙威國際發展有限公司，其註冊董事為莫應光（MOK YING KWONG），與水療按摩店東方棕泉老闆名字相同，料為同一人。原業主2010年2月以848萬元買入，持貨12年，帳面獲利1932萬元，物業升值約2.3倍。

柯士甸路商廈帳蝕6%放售

另市場有業主放售全幢商廈，美聯旺舖營業董事劉啟聰表示，放售商廈位於尖沙嘴柯士甸路28號，地下至3樓為商鋪用途，面積約5462方呎；4樓至18樓為寫字樓用途，一層一伙設計，面積共約12,465方呎，即整幢物業總樓面約17,927方呎，業主意向售價約2億元，呎價約11,156元。

翻查資料，上述物業曾在今年委託拍賣行，以招標形式出售，意向價約2.5億元，惟未能成功出售，以現時意向價計，業主在約3個月內，調低意向價約5000萬元或20%。據悉，原業主於2012年以2.12億元購入，若以2億元售出，帳面蝕約1200萬元或6%。

福佬村道舖叫價9000萬

此外，中原（工商舖）商舖部高級資深分區營業董事鍾浩文表示，九龍城福佬村道12號博林軒地下A號鋪連1樓及平台，以招標形式出售，總面積約4770方呎，將以現狀及連租約形式出售，項目市值約9000萬元，意向呎價約1.88萬元。

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