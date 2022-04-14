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柏瓏I批預售涉715伙料快登場

【明報專訊】市場憧憬下周四（21日）起放寬限聚令，加上臨近復活節長假，多個新盤爭相搶閘推出，正當會德豐啟德MONACO MARINE最快今日開價之際，提供715伙、信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏I，據悉剛獲批預售，料短期推出。至於不受預售樓花限制的恒地（0012）大角嘴利奧坊系列第4期利奧坊．壹隅，設614伙，主打1房戶，佔逾七成，最快今日上載樓書，項目位於尖沙嘴美麗華廣場的示範單位及售樓處已完工，並將短期登場。

利奧坊．壹隅最快今上樓書

柏瓏I昨公布項目戶型，提供1房至3房戶，其中1房實用339至386方呎，共214伙，佔全盤約30%。2房實用455至557方呎，共389伙，佔全盤約54%。另備112伙3房，實用727至769方呎，佔全盤約16%。至於昨日公布命名的利奧坊．壹隅，預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期長約2年。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊系列分7期發展，共約100萬方呎樓面。第4期利奧坊．壹隅是系內最靠近奧運站、最臨海的項目，屬利奧坊系列旗艦項目。項目提供614伙，涵蓋開放式至3房間隔，開放式戶84伙、佔全盤14%；1房戶443伙、佔全盤72%；2房戶86伙、佔全盤14%；及3房單位設1伙。

朗濤複式逾億沽 實呎3.78萬雙破頂

另外，會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE今日公布首張價單，涉約112伙，涵蓋高座1房至3房，並將於復活節長假開放示範單位。他透露，首批大部分單位可納入新按保範圍，即樓價1920萬元內，亦將提供發展商一按。

新盤近日屢現大額成交。鷹君（0041）已屆現樓的大埔白石角朗濤，位於1座15及16樓複式B室，實用2711方呎，連1123方呎天台及442方呎平台，4套房戶，享白石角海景，連兩個車位，以逾1.025億售出，實呎37,813元，兩者均創項目新高。另外，預計今年8月入伙、近日已拆棚的信置與中電（0002）旗下何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，位於2座7樓A室，實用1870方呎，3房雙套連儲物室，連1個車位，以8000萬元售出，實呎42,781元。

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