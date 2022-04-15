首季補價破200億 創有紀錄新高

今年首季補地價個案中，不乏矚目大型項目（見表），包括九建（0034）與政府磋商逾20年的牛池灣清水灣道35號，補地價金額達96.58億元，每方呎樓面補價4464元，是首季最大宗的補地價個案；另房協亦連環完成兩個資助房屋的補地價，涉資逾56億元。

萬國數據葵涌工廈補價4.675億

值得一提，除住宅外，上季亦有工廈完成補地價，為中資萬國數據持有的葵涌藍田街2至16號聯發工業第一大廈，補地價4.675億元，以最高樓面24.68萬方呎計，每方呎樓面補價約1894元。據悉，項目料將重建作數據中心。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析，今年首季完成補地價的項目，以市區項目為主，反映發展商憧憬未來樓價或會反彈，趁今年首季樓價稍作調整，便接納補地價方案。

他續稱，發展局早前推標準金額擴展至新發展區，包括古洞北及粉嶺北兩個新發展區契約修訂補地價的安排，預計有關土地持有人亦會積極參與，連同現有工廈標準補價政策，相信發展商在樓價回軟下完成補地價，不排除未來季度補價金額更上一層樓。

美聯工商舖2150萬購大角嘴舖

此外，美聯工商舖（0459）公布，以2150萬元購入大角嘴道大富樓地下A1B舖，面積570方呎，呎價約3.77萬元。商舖現租予雜貨店，月租約6.5萬元，租金回報料約3.6厘。原業主2014年2080萬元購入，持貨約8年，帳面獲利約70萬元或3.4%。

[香港地產]