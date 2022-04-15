moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

新世界招商局財團奪港鐵百勝角通風樓項目

【明報專訊】政府去年底宣布，就部分官地及港鐵項目加入限呎條款，首個為港鐵（0066）將軍澳百勝角通風樓項目，前日截標後即於昨日開標。港鐵公布，項目最終由新世界（0017）、招商局置地（0978）合組之新德誠有限公司投得。港鐵又稱，兩家公司均為本港具規模並信譽優良的物業發展公司。

新世界發言人表示，地皮鄰近港鐵站，位置相當優越及區內配套完善，具有優厚的發展潛力，對於今次成功投得地皮感到非常高興。發言人又稱，是次是繼深圳太子灣項目後，再度與央企招商局合作，集團會運用豐富的物業發展經驗，興建優質的中小型單位。

擬建優質中小型單位

今次項目位於將軍澳昭信路，將建於百勝角通風樓上方，可建最高住宅樓面290,692方呎，據悉補地價涉逾11億元，每方呎樓面補價3789元，另發展商須支付固定金額5000萬元，並以分紅比例決勝負。綜合各大測量師行意見，項目估值約15.95億至23.27億元，即每方呎樓面約5500至8000元。項目前日截標，合共收到9份標書，除上述中港合作財團外，其餘以本地發展商為主，包括長實（1113）、新地（0016）等。

美聯測量師行董事林子彬表示，本港地產市場發展成熟，很多中資企業有意參與投資發展，紛伙拍本地發展商出擊。他相信，大市氣氛向好，預期吸引更多中港合組財團參與本港市場。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款