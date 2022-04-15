換樓客付百萬辣稅 逾千萬購映灣園移民盤

銀禧2房680萬沽 32年帳升逾7倍

王英堂稱，買家為外區換樓客，於荃灣覓盤約一個月，有感該區物業性價比不高，上周轉到東涌，見上址屬極高層，附裝修，故願自付額印稅入市。原業主2020年7月以1030萬買入，現轉售帳賺50萬或約5%。另外，沙田火炭區本月暫錄約6宗二手成交，區內銀禧花園剛錄本月首宗成交。中原分行經理徐家倫稱，屋苑1座高層H室，實用506方呎，2房間隔，以680萬元沽出，實呎13,439元。原業主早於1990年以82萬元購入，持貨約32年，帳面獲利598萬元或7.3倍。

CCL連升兩周共1.3%逼180點大關

樓市氣氛轉旺，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，連升兩周，累升1.3%，最新報179.65點。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.55點，按周跌0.32%。CCL（中小型單位）報178.97點，按周跌0.15%。CCL（大型單位）報183.14點，則按周升1.74%，升幅16周以來最大，連升2周共2.63%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇認為，樓價將會反覆向上，展望CCL下半年目標重上190點水平，收復早前的跌幅。

[香港地產]