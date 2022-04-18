moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

MONACO MARINE加推 實呎破2.5萬 3日收逾2100票 超購8倍

【明報專訊】復活節長假期新盤氣氛暢旺，會德豐啟德MONACO MARINE繼上周四（14日）開價、推出112伙後，昨首度加推，涉112伙，折實均呎25,993元，比首批24,833元高出4.7%，料為樓層、景觀等分別。市場消息透露，項目自上周五（15日）起收票，3日累收逾2100票，以兩張價單共224伙計，超額認購逾8倍。

明報記者 陳寶恩

會德豐地產常務董事黃光耀指出，MONACO MARINE 2號價單共112伙，提供25伙1房、60伙2房及27伙3房，實用面積326至713方呎，訂價931.2萬至2270.7萬元，實呎26,814至31,874元，平均呎價29,536元。維持最高12%折扣，折實價819.5萬至1998.3萬元，折實實呎23,597元至28,050元，折實平均呎價25,993元。

黃光耀：多海景中高層戶 屬原價加推

是次價單中售價最低是1A座7樓B室，實用面積326方呎，折實價819.5萬元，折實實呎25,138元。對比新舊價單的3房套房連儲物室，實用面積713方呎，新價單1A座12樓A室，折實價1902.9萬元，較首批價單樓下11樓A室的折實價1845.4萬元，高出3.1%，扣除樓層約2%差幅，實際加幅約1%。

黃光耀表示，是批單位加入更多海景及中高層戶，故價錢主要反映樓層景觀及位置，認為屬原價加推。他又認為，兩張價單共224伙，折實均呎25,428元，較同區一手盤仍有折讓。他傾向本月內開售，特色戶將以招標形式發售。

新盤周末10成交 雋薈售3伙

若買家欲以新按保下用高成數按揭入市，須採建築期付款。項目2號價單建築期折扣最高同為9.5%，單位折實價約842.7萬至2054.9萬元。該112伙中，約90%或101伙，建期折實價低於1920萬元；而72個或約64%單位樓價低於1200萬元，可承做八成至九成按揭。

一手成交方面，市場聚焦MONACO MARINE短期內開售，市場昨日錄約10宗成交。同為會德豐旗下的屯門掃管笏NAPA C18號洋房，實用面積2061方呎、連花園822方呎及天台585方呎，屬3房2套間隔，以3330萬元招標售，實呎16,157元。

另外，益兆及俊和的旺角雋薈連錄3宗成交，吸金1419萬元。其中6樓A室，實用面積228方呎開放式戶，以535.1萬元售，實呎23,469元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款