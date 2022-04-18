MONACO MARINE加推 實呎破2.5萬 3日收逾2100票 超購8倍

明報記者 陳寶恩

會德豐地產常務董事黃光耀指出，MONACO MARINE 2號價單共112伙，提供25伙1房、60伙2房及27伙3房，實用面積326至713方呎，訂價931.2萬至2270.7萬元，實呎26,814至31,874元，平均呎價29,536元。維持最高12%折扣，折實價819.5萬至1998.3萬元，折實實呎23,597元至28,050元，折實平均呎價25,993元。

黃光耀：多海景中高層戶 屬原價加推

是次價單中售價最低是1A座7樓B室，實用面積326方呎，折實價819.5萬元，折實實呎25,138元。對比新舊價單的3房套房連儲物室，實用面積713方呎，新價單1A座12樓A室，折實價1902.9萬元，較首批價單樓下11樓A室的折實價1845.4萬元，高出3.1%，扣除樓層約2%差幅，實際加幅約1%。

黃光耀表示，是批單位加入更多海景及中高層戶，故價錢主要反映樓層景觀及位置，認為屬原價加推。他又認為，兩張價單共224伙，折實均呎25,428元，較同區一手盤仍有折讓。他傾向本月內開售，特色戶將以招標形式發售。

新盤周末10成交 雋薈售3伙

若買家欲以新按保下用高成數按揭入市，須採建築期付款。項目2號價單建築期折扣最高同為9.5%，單位折實價約842.7萬至2054.9萬元。該112伙中，約90%或101伙，建期折實價低於1920萬元；而72個或約64%單位樓價低於1200萬元，可承做八成至九成按揭。

一手成交方面，市場聚焦MONACO MARINE短期內開售，市場昨日錄約10宗成交。同為會德豐旗下的屯門掃管笏NAPA C18號洋房，實用面積2061方呎、連花園822方呎及天台585方呎，屬3房2套間隔，以3330萬元招標售，實呎16,157元。

另外，益兆及俊和的旺角雋薈連錄3宗成交，吸金1419萬元。其中6樓A室，實用面積228方呎開放式戶，以535.1萬元售，實呎23,469元。

[香港地產]