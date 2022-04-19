新盤戰升溫 柏瓏I料首推143伙 MONACO MARINE四日收3000票 利奧坊‧壹隅快開價

明報記者 容婌維

元朗柏瓏I繼上周上載樓書後，昨首度開放兩房示範單位予傳媒參觀，短期對外開放，及公布開價。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目定價參考元朗站、荃灣西站等鐵路上蓋項目，而根據一手銷售條例，首批單位將不少於143伙，涵蓋1房至3房戶。

面對啟德MONACO MARINE、大角嘴利奧坊．壹隅同期出擊，田兆源稱不擔心競爭，指多盤齊推反映市場活躍、本港經濟勢頭復蘇。

多盤齊推 信置：反映經濟復蘇

柏瓏I昨首度向傳媒開放的兩房示範單位，以3座8樓A5室為藍本，實用面積474方呎、配開放式廚房，整體開則方正。值得留意的是，柏瓏I提供715個單位，2房戶佔全盤逾五成，實用面積介乎455至557方呎。

市場另一焦點新盤，會德豐啟德MONACO MARINE推售步伐亦提速，昨晚加推3號價單涉118伙，折實平均呎價26,293元，較首張價單折實均呎24,833元高約6％，料主要屬座向、樓層等因素之反映。

MONACO MARINE 再加推118伙

MONACO MARINE過去4日估計累收約3000票，以3張價單合共342伙計算，超額8倍。會德豐地產常務董事黃光耀透露，集團快公布銷售安排，最快本周末首輪銷售。今批新推單位涵蓋1房至3房戶、實用面積326至713方呎，並首推1B座向東南的維港海景單位，維持提供最高12%折扣，單位折實價837.1萬至2040.6萬元。

利奧坊‧壹隅會所曝光

靈感源自日本庭園

至於恒地大角嘴利奧坊‧壹隅，銷售工作亦準備就緒；恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，集團擬本周對外開放設於尖沙嘴的示範單位、及公布開價。

另外，利奧坊‧壹隅住客會所命名為「CLUB QUINN」，以日本庭園為主題，是利奧坊系內最大會所，室內連園林空間逾2.3萬方呎，設施包括無邊際泳池、按摩池及健身室等。

另恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，長沙灣映築暫錄約240個認購登記，以5號價單涉68伙計，超購2.5倍。

4天復活節長假 新盤成交約70宗

綜合市場資訊，過去4天復活節長假，整體新盤成交錄約70宗，令4月迄今總體一手成交增至約230宗，相對3月全月錄約150宗增53%；其中遠展（0035）大埔公路沙田嶺段畢架‧金峰，假期內連沽4伙三房戶，實用面積1019至1334方呎，成交價1606.6萬至2496.7萬元、實呎1.6萬至1.87萬元。