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會德豐黃光耀冀新特首增房屋土地供應

【明報專訊】近日人氣高企的前政務司長李家超為應屆特首選舉唯一參選人，更極有機會成為香港下任行政長官。面對香港即將「改朝換代」，會德豐地產常務董事黃光耀接受本報訪問時表示，對新任特首有正面期望，希望「新人事、新作風」下，在樓市政策上推出更多「拆牆鬆綁」舉措，增加房屋、土地供應，緩解本港房屋問題。

促優化審批程序 釋放土地資源

儘管今屆特首選舉只有一名參選人，屬1997年回歸後首見，但黃光耀認為，特首選舉對樓市影響不大，因為無論新任特首是誰，港府都會將香港房屋問題放在重要位置。

不過，他仍然希望新一屆政府可在房屋發展政策上再作優化，如現時土地發展審批需時，希望新一屆政府可拆牆鬆綁、加快審批程序；舉例說，當局近期已推出「補地價標準化」舉措，希望新任政府可繼續在此方面作優化。

應付疫情 研全面線上賣樓

樓市方面，受第五波疫情影響，今年首季樓價下跌約3%至5%；黃光耀認為，隨着疫情穩定，料樓市第二季起將呈「V型」反彈、量價齊升，料今年全年上升5%至8%。他強調，集團將繼續以貼市價推盤、以「貨如輪轉」為目標，料全年仍能穩守逾百億元銷售總額。

對於有專家預料年內本港或會爆發第六波疫情，黃認為未來疫情即使再升溫，集團仍會如常推盤。以會德豐地產是次推出啟德MONACO MARINE為例，就以線上、線下方式同步進行，惟線上主要作為宣傳及登記用途，集團正積極研究全面線上售樓的可行性，希望適應疫下新常態，如常推盤賣樓。

MONACO MARINE 低座單位擬標售

會德豐計劃今年內推出4個新項目，全數集中九龍，除MONACO MARINE外，還包括藍田KOKO HILLS第3期、啟德跑道區第6574、及6576地段兩個項目，合共提供約2000個單位。

黃特別指出啟德發展趨成熟，鐵路配套完善，希望保留MONACO MARINE約106個低座單位，於沙中線過海段通車後推出招標。

[發展商專訪]

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