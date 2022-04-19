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疫下需求升 IWG打造21萬呎共享工作間

【明報專訊】共享工作空間營運商IWG早前承租太古地產（1972）旗下港島皇后大道東8號（8 QRE）全幢18層寫字樓，涉6.48萬方呎樓面；事實上，自2020年本港爆發新冠疫情後，IWG五度在本港增設據點、合共提供逾21萬方呎樓面。IWG認為，疫情後不少企業採用混合工作模式，對共享工作空間需求上升，未來勢將擴展在港業務。

5度在港設據點 部分出租率達100%

IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew接受本報訪問時表示，今年初疫情再度在港爆發，雖然不少企業實施居家工作（work from home），但市場對共享工作空間的需求卻不跌反升，以旗下銅鑼灣希慎廣場Signature據點為例，出租率達100%，估計是疫情期間，部分在職人士難在家工作，故選擇在共享工作間工作。

他續稱，市場對靈活工作空間的需求殷切，去年底承租銅鑼灣謝斐道Tower 535兩層約2.34萬方呎樓面，並於今年初投入服務，是銅鑼灣的第3個據點。IWG目前在銅鑼灣有3個據點、共涉近12萬方呎樓面。

Paul MacAndrew表示，疫情改變不少企業的工作模式，部分轉採混合辦公模式。他透露，早前有國際公司，在疫情期間放棄傳統寫字樓，改租用旗下銅鑼灣據點約8000方呎樓面。有見及此，在IWG新承租的8 QRE全幢物業中，亦因應此方面的需求，預留5層空間作企業專屬套間。

國際公司 棄租傳統寫字樓

他預計，企業以混合工作模式將成趨勢，除有效增加生產力外，亦減少物業租金開支及員工流失等。

仲量聯行商業部執行董事嚴威程分析，疫情前不少營運商見共享工作間需求大便一窩蜂開設，惟疫情爆發後汰弱留強，現僅餘具實力的營運商。

他續指，疫情後，部分共享工作空間營運商需重整業務，縮減營運據點，但具實力的營運商則選擇在商廈租金回落時，抓緊時機物色心儀或一線商廈增設據點。

田此外，商廈業主策略亦改變，從疫前只收取營運商租金，轉變為與租戶合作、「共享」成果，情况如商場內商店，收取租金外，亦按租戶營業額收取分成。

明報記者 甘潔瑩

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