十大屋苑復活節長假累錄54成交 美孚新邨佔12宗最旺

買家追價7萬 610萬購嘉湖三房

事實上，新界上車樂園嘉湖山莊，近日交投轉旺，過去4天長假更錄買家追價入市個案。美聯營業經理麥珞珩表示，嘉湖山莊樂湖居第14座高層H室，實用面積549方呎3房間隔，最新以610萬元成交、實呎11,111元；原業主早前叫價603萬元放盤，惟本來有租客居住不設睇樓，至日前租客交吉才開放睇樓，即吸引超過4組客人洽購，最終由首置客追價7萬元、以610萬元成交。

上述原業主2009年9月以約160萬元購入，持貨13年，帳面賺450萬元或約2.8倍。

嘉峯匯兩房減價25% 呎租33元

不過，個別業主仍需損手離場。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城鄱陽閣低層F室，實用面積545方呎2房間隔，連裝修、望街景，最新以868萬元易手、實呎15,927元；原業主於2018年以約850萬元購入，因女兒升學須搬往九龍區而放盤，持貨4年，帳面雖獲利18萬元或約2%；惟連同使費計，料原業主可能要實蝕離場。

租務方面，香港置業高級區域董事胡耀才表示，啟德新盤MONACO MARINE開售在即，同區半新盤嘉峯匯1B座低層G室，實用面積460方呎2房間隔，業主以約2萬元放租，經議價後減價約5000元或25%，以1.5萬元租出、實呎租金約33元，據悉新租客為單身女士。

資料顯示，業主去年2月以約1041.2萬元購入單位，享租金回報率約1.7厘。