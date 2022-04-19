零售復活 新地商場營業額升三成

人流增五成 珠寶電子影音表現最勁

馮續稱，政府電子消費券派發近兩周，新地旗下商場超過300間商戶，攜手推出不同優惠，旗下商場累積派發逾1.5萬份消費券獎賞；總結復活節連周末共4天（4月15至18日）， 旗下商場人流、生意按月分別升50%及30%。至於表現最佳行業，分別為珠寶金飾、及電子影音產品。

另信和集團表示，旗下三大商場包括屯門市廣場、奧運站奧海城及荃灣荃新天地，復活節假期營業額、人流，分別錄得逾50%、25%的按月升幅。

堂食恢復在即 信和商場餐廳接晚市訂枱

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，政府首階段5000元消費券派發近兩周，零售消費市道轉好，商場人流及營業額均有顯著提升，復活節長假中，以鞋履手袋、保健產品及個人護理、化妝及美容產品的商戶升幅最顯著，個別品牌按月增幅更達到100%，餐飲及影音及電子產品增幅亦逾35%。

蔡續稱，集團看好本周四（21日）晚市重開，多間信和集團商場的餐廳商戶，已經收到晚市訂枱，相信人流及生意額可重返疫情前水平。