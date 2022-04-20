凱樂苑辣稅貨 未補價實呎1.4萬破頂

美聯首席高級營業經理黃永財表示，凱樂苑B座高層04室，實用面積382方呎，1房間隔，以550萬元未補價易手，實呎14,398元，呎價首破1.4萬元大關，創屋苑未補價二手新高。

資料顯示，原業主2019年10月276.85萬元向房委會未補價購入，持貨約兩年半，帳面獲利273.15萬元或近1倍。屋苑對上一個二手呎價紀錄於去年底錄得，為E座一個2房單位以實呎13,221元成交，即最新成交呎價將舊有紀錄推高1177元或近一成。

摩天大廈3房4200萬沽 44年升59倍

不過，由於業主持貨不足3年，是次成交須付樓價10%的額外印花稅，涉約55萬元，惟扣除相關使費後，原業主仍大幅獲利約208萬元或約75%離場。值得留意的是，原業主2019年向銀行承做七成按揭入市，即首期僅約83萬元。

事實上，凱樂苑交投暢旺，本月初一個3房1套單位以800萬元未補價成交，創屋苑未補價二手成交價新高；該單位原業主2019年3月435.55萬元向房委會未補價購入，持貨滿3年，帳面大賺389.45萬元或近九成。

豪宅市場本月隨大市反彈。中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，北角半山今年2、3月未錄得任何樓價逾2000萬元成交，但踏入4月至今，已連錄3宗大額成交，其中區內摩天大廈高層C室，實用面積1806方呎，3房1套間隔，享維港海景，以4200萬元易手，實呎23,256元，屬「理想價」成交；原業主1978年約70萬元購入，帳面大幅獲利約4130萬元或59倍。

新界北本月百宗 超上月全月五成

本月二手交投量大幅回升，踏入4月至今20日，至少有5個地區已錄得破百或近百宗二手成交（見表），當中新界北（包括粉嶺及上水）、荃灣及將軍澳本月首19日，成交量已超越上月全月水平。

綜合代理數據，新界北4月暫錄約百宗二手成交，超越上月全月約65宗逾五成，屬升幅最大區域；荃灣4月迄今則已錄得150宗二手成交，已超越上月全月144宗約5%。至於將軍澳區過去4天復活節長假連錄76宗成交，帶動本月破200宗大關、錄約231宗，暫為本月二手成交最多的區域，亦已超越上月全月的228宗水平。