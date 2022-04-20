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前邵氏片場建37幢住宅 涉逾百萬呎

【明報專訊】復星國際（0656）等持有的清水灣前邵氏片場荒廢多年，重建計劃終於見到曙光。該項目今年2月獲屋宇署批出圖則，將會興建14幢3層高洋房，以及23幢6至11層高的分層住宅（部分建於兩層地庫或一層停車場之上），另會設一座會所，總樓面面積約105.1萬方呎。

清水灣邵氏片場屹立逾半個世紀，獲評為一級歷史建築物，其中最具標誌性的邵氏行政大樓，多年來仍為電視劇取景場地，而據2019年城規會批出之方案，上述邵氏行政大樓，以及毗鄰的片倉和配音室等，均會原址保留。

高山道26號批建18層商住樓

另外，資料又顯示，屋宇署2月份合共批出11份圖則，包括8個住宅及商住項目、1個商業項目等，除了上述前邵氏片場項目之外，去年由TKS Limited統一業權的土瓜灣高山道26號及新柳街2A至2C號項目，獲批興建一幢18層高（另設4層平台）的商住項目，住宅樓面面積涉約2.74萬方呎，非住宅樓面則涉約5515方呎。

此外，第一集團九龍塘根德道20號同樣獲批出圖則，將會興建一座3層高的獨立屋，總樓面面積約6517方呎。

至於商廈方面，永倫集團旗下尖沙嘴金馬倫道6號及6A號項目，獲批建一幢18層高（在兩層地庫之上）的商業大廈，涉約2.94萬方呎樓面。

兩月僅7伙動工 1996年後新低

除此之外，屋宇署資料亦顯示，2月份僅一個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及7個單位，連同1月份「零動工」，換言之今年首兩個月累計私宅動工量只涉7個單位，為1996年有紀錄以來的同期新低數字。

不過，2月份全港共有3個項目、涉及2705個私宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），雖然較1月份的4607伙大減41%，但首兩個月合共有9個項目、涉及7312個私宅單位落成，較去年同期的1251個單位，按年激增逾4.8倍。

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