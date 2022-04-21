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柏瓏I首批168伙折實均呎1.76萬 1房608萬入場 樓花期達兩年半

【明報專訊】鐵路焦點大盤搶閘登場，樓花期約兩年半、由信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏I，趕於放寬限聚令前開價，未受多盤同期搶客影響，開價依然進取。項目首批168伙，1房354方呎折實價約608萬入場；首批折實均呎1.76萬元，比去年12月中新地（0016）元朗站上蓋The YOHO Hub、當時樓花期約15個月的首批折實均呎19,899元低近12%，更比該盤去年12月底第4張價單折實均呎21,261元低近兩成。業界指出，兩盤呎價已反映樓花期及區內配套等不同因素。

明報記者 陳寶恩

市場消息稱，項目最快今日接受認購登記。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目屬錦上路站項目頭炮，是次以優惠價錢推出市場，相信比市場有約兩成折讓，強調有加價空間。對於近期多個新盤同時推出，田認為，多盤推出屬好事，加上限聚令陸續放寬，亦見二手成交增，證明住屋需求大，睇好來季樓市表現。他補充，項目今日起開放設於尖沙嘴中心的示範單位予公眾參觀，稍後公布收票詳情。

最快今起收票及開放示位

區內代理指，元朗本月二手交投活躍，其中YOHO系列近期二手平均實呎約1.75萬至1.9萬元水平。柏瓏I首張價單提供168伙，包括1房52伙、2房98伙及3房18伙。價單訂價723.8萬至1666萬元，實呎19,057至22,624 元。180天即價最高折扣16%（建築期付款最高折扣12%），折實價607.99萬至1399.44萬，折實實呎16,008 至19,004元，折實均呎17,608元。

首批訂價最低單位為2座1樓B2室，實用354方呎，1房間隔，折實價607.99萬元，折實實呎17,175元。呎價最低及2房訂價最低為2座1樓A1室，實用472方呎，2房間隔，折實755.58萬元，折實實呎16,008元。3房訂價最低是3座5樓A2室，實用727方呎，3房1套連工作間，折實1273.1萬元、折實實呎17,512元。

首批全數單位可做高成數按保

政府早前將按保樓價上限提升至1920萬元，買家如入市新盤、採用建築期亦可受惠。柏瓏I提供首批建築期折扣最高為12%，比180天即供最高16%少4個百分點。以此計算，首批單位折實價由約636.9萬至1466萬元。首批168伙中，約148伙或88%，建期折實價低於1000萬元，最高按揭成數為九成；約150伙或89％單位樓價低於1200萬元，買家最高可承做八成至九成按揭（貸款上限為900萬元）；首批全數168伙折實價低於1920萬元，可借最高八成（ 貸款上限960萬元）。

[香港地產]

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