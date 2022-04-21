新地12商場料下月營業額增三成半

4月人流按月上升25%

她表示，旗下商場4月人流及營業額分別錄得按月上升25%及30%，為迎接今日社交距離措施放寬，新地12商場把推廣費加碼至500萬元，並推出多項「GIFT me 5」優惠，加上5月上旬有兩個長周末，當中包括母親節，預料可進一步推動消費氣氛，預料5月上旬人流及營業額對比本月能分別進一步升逾30%及35%。

另沙田新城市廣場亦在今日起推出「初夏戲．味雙重賞」，在餐廳食肆或戲院Movie Town消費滿指定金額，即可獲MCL MOVIE TOWN電影門票，於下午5時後消費即可享額外1小時免費泊車。商場亦聯同MCL MOVIE TOWN推出優惠，The Point會員只要透過The Point手機應用程式購買戲票，即可豁免手續費、另戲院推出正價戲票9折優惠，同時可賺取雙倍MCL Tokens。

[香港地產]