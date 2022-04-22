HENLEY II突擊首推61伙 均呎2.4萬 恒地：望園景為主 屬「疫情價」開盤

明報記者 容婌維

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示是次開價屬「疫情價」，若疫情現階段已完全穩定，定價有條件較現時高開約25%。THE HENLEY II預計關鍵日期今年6月30日，樓花期僅約兩個月，預計可吸引想即買即住的用家。

林達民：若疫情穩定 可較現價高開25%

THE HENLEY II首推61伙，實用面積380至575方呎，涵蓋1房及2房戶，價單定價919.8萬至1532萬元，實呎24,168至26,900元。由於樓花期短，恒地基本上只提供建築期付款，最高5%折扣，折實售價873.81萬至1455.4萬元，折實實呎 22,960至25,555元；當中46伙1房戶折實低於1000萬元，意味可承做最高九成按揭，入場單位為1座1樓G室，屬實用380方呎1房連衣帽間間隔，折實售873.81萬元，實呎22,995元。

46伙1房折實價低於1000萬

可留意的是，THE HENLEY II首批折實平均實呎24,333元，較去年8月推出的THE HENLEY III首推單位折實均呎2.82萬元，低逾一成；林達民解釋，THE HENLEY II首批單位全數望內園景，THE HENLEY III首批包括海景單位，不能直接比較。

翻查資料，THE HENLEY III首批81伙當中，有8伙屬於向西南的海景單位，其餘73伙分別望向內園。

另外，雖然THE HENLEY II首批折實均呎，較毗鄰MONACO MARINE首批24,833元略低，惟THE HENLEY II首批全部望內園，而MONACO MARINE包含部分海景戶，若以入場費比較，THE HENLEY II折實入場費則較MONACO MARINE首批入場單位、實用326方呎的1房戶，折實價796.4萬元高近一成。

預計周末開放示範單位

恒地亦提供一、二按計劃（折扣為樓價4%），買家可透過指定財務公司，承做最高樓價四成二按（一、二按合共不高於樓價九成），首36個月息口為P減2厘（P為5厘），第4、5年為P減1厘，其後為P；買家亦可選擇最高樓價85%發展商一按，息口與上述二按相同。

THE HENLEY II昨日已開放全新3房示範單位予傳媒參觀，預計最快本周末對外開放，日內收票。