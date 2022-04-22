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利奧坊．壹隅折實2.39萬 首推123伙

【明報專訊】龍頭發展商恒地（0012）「雙盤齊發」搶攻市場，除啟德THE HENLEY II公布首批61伙開價，同系樓花期約兩年的大角嘴利奧坊．壹隅，亦公布首張價單，涉及123伙，折實均呎23,928元，比3期利奧坊‧曦岸2020年5月首批折實均呎24,260元（當時樓花期約18個月），低約1.4%。

是次利奧坊．壹隅首推123伙，屬開放式至2房戶，實用208至382方呎，包括14伙開放式戶、100伙1房戶、9伙2房戶。

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝形容，項目首批價單屬「疫後起動價」；價單定價介乎531.4萬至965.3萬元、實呎24,197至28,500元，採用120天即供最高6%折扣優惠（建築期付款最高2%折扣），折實價499.516萬至907.382萬元，折實實呎22,745至26,790元，下周公布銷售安排。

標準開放式499.5萬入場

是次首推單位中，售價最低是2座8樓D室，屬實用面積208方呎開放式戶，向西南，預計望內園一帶，折實價499.516萬元，折實實呎24,015元。至於呎價最低的是2座8樓N室，屬實用面積259方呎1房戶，折實價589.098萬元，折實實呎22,745元。至於整批單位，折實均呎23,928元。對比同區二手屋苑近期成交價、入伙約5年的1期利奧坊．曉岸二手平均實呎22,309元，利奧坊‧壹隅高約7.3%；至於入伙約3年的2期利奧坊．凱岸，現時二手平均實呎2.4萬元，利奧坊‧壹隅則相若。

若採建期付款 全數低於千萬

韓家輝補充，首批全數123伙無論即供及建築期，單位折實價全數低於1000萬元，意味可承做最高九成按保。整批單位總值8.69億元，折實總值8.17億元。韓續稱，項目首批價錢有約2%至3%折讓，今日起開放設於尖沙嘴的示範單位予公眾參觀，周末起收票，最快五‧一長假期首輪開售。至於已屆現樓的利奧坊‧曦岸，韓家輝透露正陸續交樓，稍後將以現樓形式推售特色戶。他又指今年首季因為疫情，新盤成交量落後，相信疫情緩和，加上限聚令遂步放寬，本季一手交投將會回升。

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