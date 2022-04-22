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新地下月擬雙盤齊發 Silicon Hill 1期涉576伙

【明報專訊】第五波疫情早前肆虐，向來奉行「月月有樓賣」的新地（0016）亦暫停推售全新樓盤，惟隨着疫情緩和，新地計劃未來四至五個月發力推出6個新盤，當中大埔優景里項目1期Silicon Hill、太子道西PRINCE CENTRAL，有機會下月雙盤齊發。

新地副董事總經理雷霆表示，現時疫情緩和，集團將重啟推售活動，未來會「月月有樓賣」，其中Silicon Hill第1期及PRINCE CENTRAL擬下月同步推出。

雷霆料全年樓價可升一成

雷霆表示，集團未來推售的其他主要新盤，包括已推出招標的沙田瓏珀山2期、天水圍Wetland Seasons Bay 3期、北角海璇2期及屯區兆康項目；他續稱，香港樓市反彈力度大，料全年樓價可錄5%至10%升幅。

新地代理總經理胡致遠補充，大埔優景里項目由3期組成，共提供1871伙，Silicon Hill第1期設576伙，當中九成為分層標準戶，由開放式至3房間隔，另約一成為特色戶，項目預計2024年2月落成。胡稱Silicon Hill位於未來港鐵白石角站旁，並位處白石角創科生活區，規劃模式及發展布局媲美美國科研勝地矽谷。

此外，多個豪宅新盤亦有推售動作。資策（0497）及泛海（0129）等合作發展的港島渣甸山皇第，最新推出兩伙花園特色單位，於4月25日（下周一）起招標，5月31日截標，單位實用4102及4178方呎。

皇第及21 BORRETT ROAD加推

資策執行董事方文彬表示，皇第2020年推出至今累售10伙，套現近20億元，項目推出全新「999天靈活付款計劃」，即最長成交期近3年，但發展商會為提早成交之買家提供回贈，如買家於120天內提早成交，回贈比率為成交金額之10%。

另長實（1113）港島半山21 BORRETT ROAD，推出21樓6室及同層7室，同於下周一招標，面積分別為實用2169及2236方呎，同屬4房雙套連儲物室間隔。

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